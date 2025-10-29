  • середа

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

Російський Іл-20 над Балтійським морем Фото: Оперативне командування Збройних сил ПольщіРосійський Іл-20 над Балтійським морем Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

Польські винищувачі MiG-29 піднялися на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який здійснював політ над Балтійським морем.

Як повідомили в Оперативному командування Збройних сил Польщі, інцидент стався 28 жовтня. Чергова пара польських винищувачів ідентифікувала та супроводила повітряне судно Збройних сил РФ, що перебувало в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Водночас у польському військовому командуванні підкреслили, що російський літак не порушував повітряний простір Польщі.

Раніше повідомлялось, що Естонія готова відкривати вогонь по російських безпілотниках, якщо ті перетинатимуть її кордон і становитимуть загрозу.

новини

«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з'явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Альона Коханчук
новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
