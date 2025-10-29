Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем

Російський Іл-20 над Балтійським морем Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

Польські винищувачі MiG-29 піднялися на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який здійснював політ над Балтійським морем.

Як повідомили в Оперативному командування Збройних сил Польщі, інцидент стався 28 жовтня. Чергова пара польських винищувачів ідентифікувала та супроводила повітряне судно Збройних сил РФ, що перебувало в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Водночас у польському військовому командуванні підкреслили, що російський літак не порушував повітряний простір Польщі.

Раніше повідомлялось, що Естонія готова відкривати вогонь по російських безпілотниках, якщо ті перетинатимуть її кордон і становитимуть загрозу.