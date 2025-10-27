  • вівторок

Естонія збиватиме російські дрони, що порушують її повітряний простір, — МЗС країни

Міністр МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія збиватиме російські дрони у своєму небі. Фото: civil.geМіністр МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія збиватиме російські дрони у своєму небі. Фото: civil.ge

Естонія готова відкривати вогонь по російських безпілотниках, якщо ті перетинатимуть її кордон і становитимуть загрозу.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, повідомляє «Суспільне».

Він наголосив, що країна має всі необхідні протоколи та технічні можливості для таких дій.

— Як казав президент Трамп, ми маємо збивати їх, якщо вони становлять невідкладну загрозу. В нас є всі протоколи й усі можливості. Естонія — частина НАТО понад 20 років. Альянс готовий захищати свою територію. Ми очікуємо більшого залучення, більше розташування зброї й кращої координації, коли це стосується таких порушень, — сказав Маргус Цахкна.

Нагадаємо, що 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією». Вона зазначила, що це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні, і підкреслила: «Путін випробовує рішучість Заходу, і ми не повинні демонструвати слабкість».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою закликала лідерів ЄС якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, заборону імпорту російського зрідженого газу.

НАТО також підтвердило факт порушення повітряного простору Естонії. За словами речниці Альянсу Елісон Гарт, на перехоплення російських літаків підняли італійські винищувачі F-35.

Згодом Північноатлантична рада зібралася на вимогу Естонії згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору через вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни. У заяві Альянсу йдеться, що реакція НАТО «на нерозважливі дії Росії буде, як і раніше, рішучою».

