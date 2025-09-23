Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

НАТО засудило вторгнення винищувачів РФ в Естонію та обіцяє рішучу реакцію

НАТО засудило вторгнення російських винищувачів в Естонію та пообіцяло рішучу реакцію. Ілюстративне фото: ІstockphotoНАТО засудило вторгнення російських винищувачів в Естонію та пообіцяло рішучу реакцію. Ілюстративне фото: Іstockphoto

У вівторок, 23 вересня, Північноатлантична рада зібралася на вимогу Естонії згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору через вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни. У заяві Альянсу йдеться, що реакція НАТО «на нерозважливі дії Росії буде, як і раніше, рішучою».

Про це йдеться у заяві НАТО за підсумками засідання, передає «Європейська правда».

В Альянсі наголосили, що це вже друге засідання Північноатлантичної ради за два тижні у зв’язку з російськими порушеннями. 10 вересня аналогічні консультації проводилися через масове вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

«Це вторгнення є частиною ширшої тенденції все більш безвідповідальної поведінки Росії. Це вже вдруге за два тижні, коли Північноатлантична рада проводить засідання відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на великомасштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками», — йдеться в заяві.

Крім того, нещодавно зі схожими випадками стикнулися Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія та Румунія.

«Росія несе повну відповідальність за ці дії, які призводять до ескалації конфлікту, ризикують призвести до неправильної оцінки ситуації і ставлять під загрозу життя людей. Вони повинні припинитися», — підкреслено в заяві.

Союзники готові застосовувати всі необхідні засоби для захисту своїх територій і стримування агресора.

«Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і країни-члени альянсу використовуватимуть згідно з міжнародним правом усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків», — зазначено в заяві.

Альянс підкреслив, що жодні провокації Кремля не вплинуть на підтримку України.

Нагадаємо, що Естонія готова в майбутньому прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A, які можуть нести ядерні бомби. 

Реакція ЄС

Прем’єрка Естонії Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією». Вона зазначила, що це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні, і підкреслила: «Путін випробовує рішучість Заходу, і ми не повинні демонструвати слабкість».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою закликала лідерів ЄС якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, заборону імпорту російського зрідженого газу.

Реакція НАТО

НАТО також підтвердило факт порушення повітряного простору Естонії. За словами речниці Альянсу Елісон Гарт, на перехоплення російських літаків підняли італійські винищувачі F-35.

Естонія розглядає можливість розміщення британських винищувачів, здатних нести ядерну зброю, — медіа
РФ атакувала Одещину: загинула жінка, є поранені, пошкоджені будівлі
На Одещині затримали псевдопрокурора, якого підозрюють у незаконному вивезенні чоловіків за кордон
