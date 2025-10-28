Польща встановила рекорд з експорту зброї: головним покупцем стала Україна. Ілюстративне фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Польща у 2024 році досягла історичного максимуму експорту озброєння, обсяг продажу сягнув 3,2 мільярди євро.

Як повідомляє видання Dziennik Gazeta Prawna, такий результат став можливим переважно через повномасштабну війну Росії проти України.

За даними МЗС Польщі, ще у 2020 році країна експортувала зброї менш ніж на 400 мільйонів євро, а після початку вторгнення у 2022 році обсяги продажів зросли до 1,2 мільярди євро. Абсолютний рекорд зафіксували у 2024 році — 3,2 мільярди євро.

Україна — головний покупець польського озброєння

Найбільшим імпортером польської зброї стала Україна, яка у 2024 році придбала техніки на приблизно 2,5 мільярди євро. Ця сума не враховує військову допомогу, надану Києву в межах міжнародних пакетів підтримки.

На другому місці серед покупців опинилися США (190 мільйонів євро), далі — Філіппіни (185 мільйонів євро) та Іспанія (33 мільйони євро).

Що саме експортує Польща

До України постачалися 78 мінометів M74, 18 самохідних гаубиць Krab та понад 300 бойових броньованих машин різних типів.

Також польські підприємства відправили 13 гелікоптерів Black Hawk до США та на Філіппіни, а до Естонії, Молдови, Норвегії та Латвії — понад 160 переносних зенітних комплексів Piorun.

Окремо видання Defence24.pl відзначає популярність дронів FlyEye і Warmate, розроблених групою WB, які називають справжнім «хітом польського експорту».

Польська оборонка на підйомі

До 2022 року польська оборонна промисловість не мала значних успіхів — країна втратила традиційні ринки збуту, а більшість зразків озброєння залишалися пострадянського типу.

Втім, після вторгнення РФ у Україну Польща кардинально змінила оборонну політику і стала активним учасником міжнародних оборонних ініціатив.

Експерти попереджають, що нинішній рекорд може бути тимчасовим, адже після завершення війни попит на зброю може суттєво знизитися.

Втім, для збереження темпів розвитку галузі Польщі потрібні державні інвестиції, інновації та підтримка експорту на глобальному рівні.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено додаткове фінансування сектору безпеки та оборони.