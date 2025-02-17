Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: росіяни «втемну» підірвали кур'єра сервісу доставки

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у причетності до вибуху в будівлі територіального центру комплектування Кам’янця-Подільського на Хмельниччині, який стався 5 лютого.

Про це повідомили Служба безпеки України та Нацполіція.

За даними слідства, вибух організували за завданням російської ФСБ двоє чоловіків — 17-річний студент міського коледжу та наркозалежний чоловік. Їх завербували через Telegram-канал з пошуку «легких» заробітків. СБУ зазначає, що вони діяли порізно, але мали спільного російського куратора.

Зазначається, що студент виготовив саморобний вибуховий пристрій, спорядивши його гайками та обрізками арматури для максимального. Він також оснастив пристрій мобільним телефоном для дистанційної детонації, після чого заховав вибухівку у схованці, координати якої повідомив своєму куратору.

Наркозалежний чоловік отримав координати та завдання доставити вибухівку до будівлі ТЦК. За даними слідчих, він усвідомлював, що його можуть ліквідувати «як свідка», тож вирішив не ризикувати власним життям і «втемну» використав кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ Вибуховий пристрій. Фото: СБУ

Щойно кур’єр з посилкою опинився біля ТЦК, російські спецслужби здійснили дистанційний підрив.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Унаслідок вибуху біля будівлі ТЦК 5 лютого кур’єр загинув на місці, ще восьмеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування. Унаслідок вибуху біля будівлі ТЦК кур’єр загинув на місці, ще восьмеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Перед цим увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.

Загалом в трьох областях України за короткий проміжок часу сталися напади на співробітників ТЦК та СП. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ці події «ганебними актами насильства, у яких постраждали військовослужбовці».