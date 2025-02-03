«Три ганебні акти насильства»: Сирський прокоментував напади на співробітників ТЦК
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- Альона Коханчук
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10:11, 03 лютого, 2025
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В трьох областях України за короткий проміжок часу сталися напади на співробітників ТЦК та СП. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ці події «ганебними актами насильства, у яких постраждали військовослужбовці».
Про це він написав в Telegram.
Олександр Сирський зазначив, що на Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець ЗСУ, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗСУ зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.
За даними головнокомандувача, один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді — стабільний, поранення легкі.
«Насильство щодо військовослужбовців — неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і Український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації», — зазначив він.
Нагадаємо, що увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.
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