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Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: одна людина загинула

Вибух біля ТЦК. Фото: поліція.Вибух біля ТЦК. Фото: поліція.

У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування. Попередньо, загинув чоловік.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Вибух пролунав 5 лютого близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК.

«Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

У поліції про постраждалих не повідомляють, однак за інформацією «Суспільного» у результаті вибуху загинула людина, а також ще четверо людей поранені. Ці дані їм підтвердила інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська.

У Кам’янці-Подільському поліцейські встановлюють обставини вибуху. Фото: поліція.У Кам’янці-Подільському поліцейські встановлюють обставини вибуху. Фото: поліція.

Нагадаємо, що увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.

Загалом в  трьох областях України за короткий проміжок часу сталися напади на співробітників ТЦК та СП. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ці події «ганебними актами насильства, у яких постраждали військовослужбовці».

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