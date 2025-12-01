  • понеділок

Цьогоріч у Миколаєві встановили 18 сонячних електростанцій

Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві протягом року встановили 18 сонячних електростанцій на дахах лікарень, поліклінік та багатоквартирних будинків.

Про це у прямому ефірі сьогодні, 1 грудня, розповів керівник комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» Віктор Сікаленко, пишуть «МикВісті».

За його словами, сонячні панелі встановили завдяки співпраці Офісу відновлення та розвитку, міської ради та міжнародних партнерів.

— Наші спеціалісти разом з іншими структурними підрозділами міської ради та нашими партнерами займались встановленням когенераційних установок для того, щоб із різних видів твердого палива створювати енергію. Це також встановлення сонячних панелей на соціальних та адміністративних будівлях у Миколаєві та на територіях, які належать Миколаївській міській раді. Було встановлено близько 18 об'єктів генерації, потужністю 506 кВт, площа становить 290 квадратних метрів. Щодо когенерації, то в нас встановлено цього року 10 нових установок, які працюють на благо Миколаєва, — розповів Віктор Сікаленко.

У коментарі «МикВісті» експерт Офісу відновлення та розвитку з «зеленого» переходу Даніель Боду зазначив, що встановлені станції дозволять економити близько 4 мільйонів гривень щороку з міського бюджету.

— Станції встановлені на різних об’єктах: лікарні, поліклініки, насосні станції водоканалу, багатоквартирні будинки та інші. Загальна потужність цих станцій становить близько 506 кВт, а прогнозоване річне виробництво електроенергії — близько 600 тисяч кВт·год. Це дозволить економити приблизно 4 мільйони гривень на рік з міського бюджету та зменшить навантаження на міські електромережі, — розповів Даніель Боду.

Зокрема, у липні цього року пресслужба Офісу повідомляла, що у Миколаєві запрацювали гібридні сонячні електростанції на двох медзакладах.

У Миколаєві встановили сонячні електростанції на двох медзакладах, фото: Агенція розвитку МиколаєваУ Миколаєві встановили сонячні електростанції на двох медзакладах, фото: Агенція розвитку Миколаєва

NEFCO дасть Миколаєву понад 14 млн євро на тепло і сонячну енергію: що відомо

У липні Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на суму понад 14 мільйонів євро.

Йдеться про надання гранту обсягом понад 14 мільйонів євро на впровадження проєктів з енергоефективності та відновлюваної енергетики в місті.

Кошти будуть спрямовані на два ключові напрями:

  • 7,2 мільйона євро — на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у житлових будинках. Це дозволить регулювати подачу тепла в кожному будинку, зменшити споживання енергії та підвищити комфорт мешканців.

  • 7,2 мільйона євро — на будівництво трьох сонячних електростанцій потужністю по 9,9 МВт. Вони забезпечуватимуть місто чистою енергією та сприятимуть зменшенню залежності від традиційних джерел.

Фінансування здійснюватиметься без участі міського бюджету чи комунальних підприємств — кошти надходитимуть безпосередньо підрядним організаціям.

