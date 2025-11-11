Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаївській обласній клінічній лікарні встановили сонячну електростанцію, яка забезпечить стабільне електроживлення для реанімацій, операційних, лабораторій та відділень інтенсивної терапії.

Про це пишуть «МикВісті».

Проєкт реалізовано в межах ініціативи DESHU — Децентралізована енергія для шкіл та лікарень в Україні. Сонячні електростанції встановлює Українсько-нідерландський благодійний фонд LifeLine Ukraine за підтримки Netherlands Enterprise Agency (RVO) та Stichting de Boomgaard. Технологічним партнером виступила компанія Solarge International.

«Це не просто технологія, це гарантія безпеки для лікарів і пацієнтів. Дякуємо партнерам із Нідерландів за підтримку», — сказав заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.

Директорка лікарні Ірина Шабільянова розповіла, що заклад наразі не потрапляє до графіків відключень і цілодобово має електроенергію.

«У нас на всіх лікувальних корпусах встановлені сонячні електростанції, аби безперебійно працювали як хірургічний корпус, так і терапевтичний, де знаходиться кардіологічний центр з інтенсивною терапією для пацієнтів. Ми вже користувались сонячними станціями під час літніх відключень, коли без попередження траплялися збої в системі», — зазначила вона.

За проєктом DESHU вже встановлено сім станцій у лікарнях Миколаївської та Харківської областей і Києві. До кінця року планують ще п’ять, і загалом 12 медзакладів по Україні матимуть власні сонячні електростанції.

За проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВісті

