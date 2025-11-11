  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 10.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 10.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївській обласній клінічній лікарні встановили сонячну електростанцію

Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаївській обласній клінічній лікарні встановили сонячну електростанцію, яка забезпечить стабільне електроживлення для реанімацій, операційних, лабораторій та відділень інтенсивної терапії.

Про це пишуть «МикВісті».

Проєкт реалізовано в межах ініціативи DESHU — Децентралізована енергія для шкіл та лікарень в Україні. Сонячні електростанції встановлює Українсько-нідерландський благодійний фонд LifeLine Ukraine за підтримки Netherlands Enterprise Agency (RVO) та Stichting de Boomgaard. Технологічним партнером виступила компанія Solarge International.

Реклама

«Це не просто технологія, це гарантія безпеки для лікарів і пацієнтів. Дякуємо партнерам із Нідерландів за підтримку», — сказав заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.

Директорка лікарні Ірина Шабільянова розповіла, що заклад наразі не потрапляє до графіків відключень і цілодобово має електроенергію.

«У нас на всіх лікувальних корпусах встановлені сонячні електростанції, аби безперебійно працювали як хірургічний корпус, так і терапевтичний, де знаходиться кардіологічний центр з інтенсивною терапією для пацієнтів. Ми вже користувались сонячними станціями під час літніх відключень, коли без попередження траплялися збої в системі», — зазначила вона.

За проєктом DESHU вже встановлено сім станцій у лікарнях Миколаївської та Харківської областей і Києві. До кінця року планують ще п’ять, і загалом 12 медзакладів по Україні матимуть власні сонячні електростанції.

За проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВістіЗа проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВісті
За проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВістіЗа проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВісті
За проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВістіЗа проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВісті
За проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВістіЗа проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВісті
За проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВістіЗа проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВісті
За проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВістіЗа проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВісті
За проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВістіЗа проєктом DESHU у Миколаївську обласну клінічну лікарню передали сонячну електростанцію. Фото: МикВісті

Нагадаємо, Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на суму понад 14 мільйонів євро.

Останні новини про: Лікарні Миколаєва

Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень
На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн
Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім
Реклама

Читайте також:

новини

Лідер спільноти бізнесменів «МрійДій» підтримав знесення 192 дерев для будівництва АЗС в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок та святкових прикрас

Анна Гакман
новини

В ОВА запевнили: ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру в Миколаєві

Альона Коханчук
новини

До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Юлія Бойченко
новини

Операція «Мідас»: НАБУ оголосили підозру сімом учасникам у справі про корупцію в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Лікарні Миколаєва

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім
На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн
Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

ДОПОМОГА

У Південноукраїнську родини загиблих військових зможуть отримати допомогу на придбання пічного палива

КОРУПЦІЯ

Колишньому віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні

4 години тому

Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора

Головне сьогодні