У дворах Миколаєва почали з'являтись перші зарядні станції для електромобілів

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, 12 вересня 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на 12 вересня «Миколаївоблтеплоенерго» встановило у міських дворах 17 зарядних станцій для електромобілів. Наступного тижня встановлять ще 3.

Про це «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства Микола Логвінов.

— Вже встановлено 17 штук. Ще 3 будуть встановлено до кінця наступного тижня. Наша ціль — щоб місто мало якийсь привабливий вигляд і показати нашим іноземним партнерам, що ми йдемо з ними в ногу, тобто, розвиваємо мережу електротранспорту і хочемо зменшити викиди СО2. Хочеться, щоб місті було гарно і був порядок. Тому що жителі забувають трошки, що вони трошки не там ставлять машинки, трошки наставили незрозумілих гаражів у дворах, незрозуміло чому і хто їм це дозволив. Тобто ми хочемо, щоб у місті було гарно, щоб люди бачили, що місто розвивається в якомусь загальному з Європою тренді, — сказав Микола Логвінов.

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, 12 вересня 2024 року, фото «МикВісті» Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, 12 вересня 2024 року, фото «МикВісті»

Він пояснив, що зарядні станції для електромобілів встановили відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради та за погодження з поліцією.

— По-перше, у нас є рішення виконкому щодо цих місць паркування. А по-друге, у нас з поліцією погоджена схема дорожнього руху. Ці зони пофарбовано, там проведено благоустрій, де потрібно — заасфальтовано, зроблено розмітку. Там ще будуть встановлені знаки, згідно з цими схемами, і все, — сказав директор підприємства.

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, 12 вересня 2024 року, фото «МикВісті»

Зарядні станції встановлені на об'єктах «Миколаївоблтеплоенерго», а тому не потребують погодження з місцевими ОСББ, каже Микола Логвінов.

— Яке відношення місцеві жителі та ОСББ мають до доріг? Це міські дороги. А приміщення, біля яких це зроблено, знаходиться на балансі «Миколаївоблтеплоенерго». І за землю, яка знаходиться під цим приміщенням, ми платимо податки на землю. Місцеві жителі не мають ніякого відношення до цих історій. Якщо вони вважають, що можуть паркуватися, де хочуть, то це їх особисте, — сказав він.

На питання, чи будуть накладати штрафи на мешканців, які паркують свої автівки на території встановлених зарядних станцій Микола Логвінов відповів:

— Я не знаю. Ми не штрафуємо. Наша задача — побудувати мережу електрозарядок, зробити благоустрій, встановити знаки, зробити все згідно з чинним законодавством. Тобто, штрафувати — це не моя задача, — сказав директор «Миколаївоблтеплоенерго».

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, 12 вересня 2024 року, фото «МикВісті» Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, 12 вересня 2024 року, фото «МикВісті»

Всього по Миколаєві хочуть встановити 55 зарядних станцій: до кінця наступного тижня встановлять 20, а далі прийматимуть рішення щодо решти, пояснив Микола Логвінов.

— У нас таких локацій обрано всього 55 штук. Це все приміщення або території, які належать «Миколаївоблтеплоенерго». Ми дивились місця, де можливо більш-менш нормально під'їхати машиною, де є місця для паркування, щоб було більш-менш зручно. Плюс пріоритетом стало те, щоб там було багато мешканців. Всього таких локацій у нас було обрано 55 штук. Зараз перші 20 поставимо і подивимось на всю цю історію. Якщо далі буде прийнято рішення, то, думаю, ще будемо розширяти мережу, — сказав він.

Зарядні станції у Миколаєві

Про плани комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» встановити по місту зарядні мережі для електромобілів стало відомо у квітні 2024 року. Директор Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.

Згодом стало відомо, що ці плани дещо масштабні, адже у місті планують впровадити програму розвитку електрозарядної інфраструктури строком на чотири роки. Але депутати міської ради на сесії 25 квітня її не прийняли.

На початку травня 2024 року «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів. А під кінець місяця стало відомо, що міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Миколаївською електропостачальною компанією щодо встановлення зарядних станцій для електромобілів.

Вже у червні 2024 року міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури. Однак депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження цієї програми через нестабільну ситуацію зі світлом.