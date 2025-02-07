До кінця року усі зарядні станції для електромобілів в Миколаєві облаштують камерами спостереження

У Миколаєві невідомі пошкодили дві зарядні станції для електромобілів. Фото: МикВісті

До кінця 2025 року комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує обладнати відеокамерами усі зарядні станції для електромобілів.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів керівник підприємства Микола Логвінов.

Наразі кілька станцій вже облаштовані камерами і це допомагає уникати випадків вандалізму, коли невідомі обрізали дроти станцій.

— Кількість вже облаштованих точок назвати не можу, але в планах на цей рік закупити камери і встановити їх по всіх точках зарядних станцій. Це нам допомогло, тому що перестали обрізати ці дроти, — розповів Микола Логвінов.

Комунальне підприємство наразі планує встановити ще 25 зарядних станцій. Однак він зауважив, що закупка відеокамер не входить у вартість тендеру з встановлення самих зарядних станцій.

Раніше директор «Миколаївоблтеплоенерго» повідомляв, що загалом планується встановити 55 зарядних станцій, а вартість однієї буде коштувати близько 80 тисяч гривень. Микола Логвінов пояснював, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю. У 2024 по Миколаєву встановили 20 таких станцій за 1,3 мільйона гривень.

Також у 2024 році депутати Миколаївської міської ради затвердили чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

Нагадаємо, що лише у вересні невідомі тричі зривали дроти на зарядних станцій для електромобілів.