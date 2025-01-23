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У Миколаєві планують встановити ще 25 зарядних станцій для електромобілів

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, 12 вересня 2024 року, фото «МикВісті»Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, 12 вересня 2024 року, фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» у 2025 році планує встановити 25 зарядних станцій для електромобілів.

Як повідомив в коментарі «МикВісті» керівник підприємства Микола Логвінов, кожна станція зможе одночасно заряджати три електромобілі.

Підприємство оголосило тендер на 1,5 мільйона гривень. Згідно з тендерною документацією, кожна станція зможе одночасно обслуговувати до трьох електромобілів.

— Ми оголосили тендер на закупівлю 25 зарядних станцій. Торік ми також проводили подібний тендер і витратили близько мільйона гривень. У нас є звітність, яка показує, де люди активно заряджають свої авто, а де станції використовуються менше. Щомісяця ми спостерігаємо зростання кількості користувачів, – розповів Микола Логвінов

За словами Логвінова, разом із встановленням станцій підприємство також займається благоустроєм територій: асфальтує дороги, встановлює знаки та проводить фарбувальні роботи.

— Люди звикли залишати на цих місцях свої бензинові чи дизельні автомобілі, ігноруючи знаки. Але станції працюють, і ми вже отримуємо дохід. Поки що він не такий великий, як хотілося б, але точно не збитковий. Конкретні цифри ми зможемо надати через пів року. Взагалі це історія не про заробіток грошей, а це про те, аби люди розвивали екологічно чистий транспорт, і щоб европейці бачили, що ми ідемо по стратегії розвитку як і вся Європа, — додав він.

Раніше, директор «Миколаївоблтеплоенерго» повідомляв, що загалом планується встановити 55 зарядних станцій, а вартість однієї буде коштувати близько 80 тисяч гривень. Микола Логвінов пояснював, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю. 

У 2024 по Миколаєву встановили 20 таких станцій за 1,3 мільйона гривень. 

Також у 2024 році депутати Миколаївської міської ради затвердили чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

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