ВАКС арештував екскерівника Офісу президента Єрмака з правом внесення застави

Андрію Єрмаку обрали запобіжний - 60 діб під вартою з правом внесення застави. Фото: Радіо Свобода

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Офісу президента України Андрію Єрмаку — два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Андрію Єрмаку призначили 2 місяця СІЗО з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень.

У коментарі журналістам сам ексголова ОП казав, що не має таких грошей. У САП натомість заявляли, що підозрюваний має достатньо коштів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні.

Крім того, Андрій Єрмак заявив, що його захист оскаржуватиме рішення суду щодо розміру застави.

На запитання, чи має він кошти на заставу, Андрій Єрмак відповів, що такої суми не має, але у нього «достатньо є знайомих, друзів», і він сподівається, що вони «зможуть допомогти».

Ексголова ОП знову повторив, що заперечує будь-які обвинувачення.

Як відомо, його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом разом з іншими фігурантами.

Нагадаємо, увечері 11 травня стало відомо, що колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку повідомили про підозру.

28 листопада 2025 року «Українська правда» повідомляла, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам керівник Офісу президента, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. А 2 січня Володимир Зеленський призначив очільника ГУР Кирила Буданова главою Офісу президента.

Сам Андрій Єрмак заявляв про намір піти на фронт після відставки. Цьому передували обшуки в його квартирі.

Однак Андрій Єрмак очолив створений за його ініціативи при Національній асоціації адвокатів комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.