 Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність: подробиці

  • неділя

    25 січня, 2026

  • -2.8°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 25 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -2.8° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Єрмак, який заявляв про намір піти на фронт, відновив право на адвокатську діяльність

Колишня голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.uaКолишня голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який після відставки заявляв про намір вирушити на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідна інформація міститься в реєстрі Національної асоціації адвокатів України.

Згідно з даними, 23 січня Єрмак поновив адвокатську практику після перерви, яка тривала майже шість років — з 20 лютого 2020 року. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю він отримав ще у 1995 році.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак, який обіймав посаду керівника Офісу Президента, заявляв про намір піти на фронт після відставки. Цьому передували обшуки в його квартирі.

Нагадаємо, вранці 28 листопада «Українська правда» повідомила, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам керівник Офісу президента, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

Останні новини про: НАБУ

Вилучені телефони та машини чоловіка: ВАКС з третьої спроби частково заарештував майно Тимошенко
Ексзаступника глави Офісу Президента Шурму підозрюють у розкраданні ₴141 млн на «зеленій» енергетиці
НАБУ та САП повідомили про підозру топпосадовцям Держприкордонслужби у хабарництві на переправці цигарок
Реклама
Читайте також:
новини
Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

Ірина Олехнович
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: НАБУ

НАБУ та САП повідомили про підозру топпосадовцям Держприкордонслужби у хабарництві на переправці цигарок
Ексзаступника глави Офісу Президента Шурму підозрюють у розкраданні ₴141 млн на «зеленій» енергетиці
Вилучені телефони та машини чоловіка: ВАКС з третьої спроби частково заарештував майно Тимошенко

Росіяни атакували пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині

Під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго»

6 годин тому

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Даріна Мельничук

Головне сьогодні