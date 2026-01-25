Єрмак, який заявляв про намір піти на фронт, відновив право на адвокатську діяльність

Колишня голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який після відставки заявляв про намір вирушити на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідна інформація міститься в реєстрі Національної асоціації адвокатів України.

Згідно з даними, 23 січня Єрмак поновив адвокатську практику після перерви, яка тривала майже шість років — з 20 лютого 2020 року. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю він отримав ще у 1995 році.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак, який обіймав посаду керівника Офісу Президента, заявляв про намір піти на фронт після відставки. Цьому передували обшуки в його квартирі.

Нагадаємо, вранці 28 листопада «Українська правда» повідомила, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам керівник Офісу президента, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.