В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Зруйнований будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, вересень 2024 року, фото: «МикВісті»

Розпочати відновлення 54 багатоповерхівок у межах проєкту «Hope», на розробку проєктів відбудови яких зараз витрачають 150,3 мільйона гривень Світового банку, планують до листопада 2027 року.

Про це сказав перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов на брифінгу 23 січня, пишуть «МикВісті».

Він пояснив, що процес пошуку проєктантів триватиме значно довше, ніж зазвичай, оскільки відбувається за правилами Світового банку і має пройти три ланки погоджень: Миколаєва, Міністерства розвитку громад та територій України та Світового банку.

— Проєкт потребує значних зусиль для того, щоб його реалізовувати: це питання технічного та юридичного характеру, супроводження закупівель, які ми ніколи не проводили взагалі в Миколаївській міській раді. Тобто це закупівлі по правилам Світового банку. Звичайна закупівля — всі чудово знають— проходить максимум протягом двох тижнів. Ці закупівлі тривають вже з початку жовтня. Цей процес досить тривалий, — сказав Ігор Набатов.

Всього передбачається провести сім закупівель, чотири з яких вже провели минулого року. Наразі, каже він, з чотирьох вже проведених закупівель: по одній — підрядником обрали турецьку компанію Tenzay, а по іншим трьом — переможці знаходяться на погодженні групи управління проєктом Міністерства.

— Треба розуміти, що реалізація проєкту передбачається протягом 2,5 років. І ця сума — 150,3 мільйона гривень — надійшла не з метою її виконання в 2025 році, а з метою початку виконання в 2025 році. В принципі, це і було нами зроблено. В 2025 році було виконано чотири закупівлі з семи, які передбачається провести в рамках даного проєкту, — Ігор Набатов.

Дмитро Бездольний та Ігор Набатов на брифінгу 22 січня. Фото: «МикВісті»

Він пояснив, що проєктант повинен буде створити концепцію, розробити проєктно-кошторисну документацію, а також здійснювати авторський нагляд вже під час виконання будівельних робіт.

— І фактично фінальну суму, яка складає 150,3 мільйона гривень, проєктант отримає тільки після того, як всі будівельні роботи будуть виконані і весь пакет документів буде надано замовнику. Тобто, умовно кажучи, з цих 150,3 мільйонів гривень фінальні платежі будуть десь наприкінці 2027 року, — сказав Ігор Набатов.

У коментарі «МикВісті» Ігор Набатов уточнив, що розпочати будівельні роботи у межах проєкту «Hope» планують до листопада 2027 року.

— Тобто зараз проєкт діє до листопада 2027 року, але це не означає, що його продовження неможливе. Але ближче до цієї дати з урахуванням вже розроблених ПКД і розпочатих робіт Світовий банк буде дивитися на остаточні строки, — сказав Ігор Набатов.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що після розробки проєктної документації на відновлення 54 житлових багатоповерхівок за проєктом «Hope» Світовий банк профінансує їх відбудову.

Відбудова 54 будинків у Миколаєві

Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «Hope», що фінансує Світовий банк. У Миколаєві відібрали 54 будинки, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування витратять 150,3 мільйона гривень.

«МикВісті» поцікавились у міської влади, чи встигнуть відбудувати житлові будинки за розробленими проєктами до того, як закінчиться термін їх дії. Там відповіли, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі будинки до 2027 року.

В Департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що вже розроблені містом проєкти включають стабілізаційні заходи, а за проєктом «Hope» — енергозбереження та благоустрій. «В будь-якому разі наші проєкти вони більш вузькі, ніж ті, які будуть розроблятися в рамках HOPE», додали там.

Наразі тривають тендери на пошук проєктантів капітального ремонту багатоквартирних будинків, що увійшли до «Hope».