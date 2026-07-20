Кім назвав занедбану «Іскру» головним нереалізованим проєктом своєї каденції — на неї не знайшли фінансування

У травні у покинутому кінотеатрі «Іскра» в Миколаєві обвалилася частина фасаду. Фото: МикВісті

На занедбану будівлю кінотеатру «Іскра» у Миколаєві за останні 6 років обласній владі не вдалось залучити фінансування на її відновлення. Хоч проєкт і пропонували міжнародним партнерам, однак підтримку він не отримав.

Про це Віталій Кім повідомив під час своєї останньої пресконференції на посаді начальника Миколаївської ОВА, пишуть «МикВісті».

За його словами, саме реконструкцію кінотеатру «Іскра» він вважає одним із проєктів, які так і не вдалося реалізувати.

Реклама

— З «Іскрою» не вдалось реалізувати намічене. Ми продовжуємо з цим працювати, але нам не вдалось, — сказав він.

На уточнення журналістки «МикВісті», чому за ці роки не вдалось вирішити долю обʼєкта, Віталій Кім пояснив, що головною перепоною стала висока вартість реконструкції.

— Об'єм фінансування, який потрібен на відбудову «Іскри», — це сотні мільйонів гривень. У нас за пріоритетами є, куди їх направляти: на відновлення, на укриття, на соціальні речі, — зазначив він.

За словами посадовця, обласна влада намагалася залучити для проєкту міжнародне фінансування, однак відповідної програми підтримки знайти не вдалося.

— Не вдалось знайти зовнішнє фінансування на цей об'єкт. Ми пропонували цей проєкт міжнародним партнерам. Загалом наша політика була такою: ми пропонували близько 100 проєктів, із яких вони обрали приблизно 40 відповідно до своїх пріоритетів і програм фінансування. Для «Іскри» не знайшлося програми фінансування по цьому напрямку, — пояснив Віталій Кім.

Водночас він висловив сподівання, що після зміни керівництва області проєкт все ж отримає шанс на реалізацію.

— Я думаю, що новий очільник ОВА запропонує якісь ідеї, і ми зможемо реалізувати це з міжнародними партнерами. Сподіваюсь, що «Іскра» знайде свою програму і її профінансують, — сказав він.

Нагадаємо, у травні 2026 року «МикВісті» показали, як у Миколаєві продовжує руйнуватися будівля колишнього кінотеатру «Іскра». Нині там обвалилася частина зовнішнього козирка, що проходить вздовж фасаду будівлі.

Читайте статтю «МикВісті» «Згасла «Іскра». Що влада планує робити з покинутою будівлею кінотеатру в Миколаєві?».

Миколаївський кінотеатр «Іскра»

В управління Миколаївської обласної філармонії «Іскра» перейшла з власності міста в 2012 році. Тодішня влада обіцяла, що за кілька років відбудує кінотеатр для потреб філармонії, яка роками займалась господарчими питаннями обʼєкта, але і по сьогоднішній день «Іскра» «домом» для музикантів так і не стала.

У 2019 році мер Олександра Сєнкевич казав, що Миколаїв прийме «Іскру» до комунальної власності, якщо область відреконcтруює будівлю.

Окремі депутати такі, як от Ігор Дятлов заявляли про бажання купити обʼєкт, який на той час голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко пропонувала продати всього за 197 тисяч гривень. Дятлов пропонував за обʼєкт 400 тисяч гривень, щоб передати у міську власність та зробити там центр для дозвілля.

Вкласти власні кошти готовий був і Тахір Садрідінов, який пропонував віддати будівлю в концесію або створити загальну програму розвитку, аби привести «Іскру» до ладу в рамках реконструкції парку «Ліски». Проте жоден із цих варіантів не було реалізовано.

У травні 2021 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підняв питання кінотеатру і заявив про можливість передати обʼєкт Миколаєву, але після того, як його вдасться відремонтувати за державний кошт. Після цього міський голова Олександр Сєнкевич заявив про плани збудувати новий двоповерховий Центр надання адміністративних послуг на базі колишнього кінотеатру. Дану ініціативу можна було б реалізувати за грантові кошти USAID.

За кілька місяців до початку війни на охорону будівлі колишнього кінотеатру «Іскра» у Заводському районі Миколаєва з обласного бюджету хотіли витратити 700 тисяч гривень.