На охорону покинутого кінотеатру «Іскра» в Миколаєві щорічно витрачають майже пів мільйона гривень

Кінотеатр «Іскра», жовтень 2024 року, фото: «МикВісті»

З бюджету Миколаївської області на охорону аварійного кінотеатру «Іскра» щорічно витрачають 481 тисячу гривень.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» «Згасла «Іскра». Що влада планує робити з покинутою будівлею кінотеатру в Миколаєві?».

Як розповіла начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА Олена Буберенко, кінотеатр і досі перебуває на балансі обласної філармонії, яка в свою чергу має заключений контракт із ПП «Еверест».

Щомісячно на оплату охорони йде близько 40 тисяч гривень. На місці працюють двоє охоронців.

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«Не охороняти цей обʼєкт ми також не можемо, там його просто перетворять на місце не для тих потреб», — сказала Олена Буберенко.

Ніяких планів у влади наразі щодо подальшого існування кінотеатру немає — у пріоритеті постраждалі обʼєкти культури.

«На сьогоднішній день ми це питання не піднімаємо. В пріоритеті ті заклади, що постраждали від війни, існуючі та діючі, де працюють люди», — додала Олена Буберенко.

Миколаївський кінотеатр «Іскра»

В управління Миколаївської обласної філармонії «Іскра» перейшла з власності міста в 2012 році. Тодішня влада обіцяла, що за кілька років відбудує кінотеатр для потреб філармонії, яка роками займалась господарчими питаннями обʼєкта, але і по сьогоднішній день «Іскра» «домом» для музикантів так і не стала.

У 2019 році мер Олександра Сєнкевич казав, що Миколаїв прийме «Іскру» до комунальної власності, якщо область відреконтруює будівлю.

Окремі депутати такі, як от Ігор Дятлов заявляли про бажання купити обʼєкт, який на той час голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко пропонувала продати всього за 197 тисяч гривень. Дятлов пропонував за обʼєкт 400 тисяч гривень, щоб передати у міську власність та зробити там центр для дозвілля.

Вкласти власні кошти готовий був і Тахір Садрідінов, який пропонував віддати будівлю в концесію або створити загальну програму розвитку, аби привести «Іскру» до ладу в рамках реконструкції парку «Ліски». Проте жоден із цих варіантів не було реалізовано.

У травні 2021 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підняв питання кінотеатру і заявив про можливість передати обʼєкт Миколаєву, але після того, як його вдасться відремонтувати за державний кошт. Після цього міський голова Олександр Сєнкевич заявив про плани збудувати новий двоповерховий Центр надання адміністративних послуг на базі колишнього кінотеатру. Дану ініціативу можна було б реалізувати за грантові кошти USAID.

За кілька місяців до початку війни на охорону будівлі колишнього кінотеатру «Іскра» у Заводському районі Миколаєва з обласного бюджету хотіли витратити 700 тисяч гривень.