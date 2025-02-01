Атака на історичний центр Одеси: 15 культурних пам’яток постраждали від вибухів
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- Аліна Квітко
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12:23, 01 лютого, 2025
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Внаслідок ракетної атаки 31 січня на історичний центр Одеси пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в Telegram.
Вибухова хвиля завдала значної шкоди кільком історичним об’єктам, зокрема постраждали близько 15 пам’яток культурної спадщини. Серед них — дві пам’ятки національного значення: Філармонія (Нова Біржа) та Будинок Вучині на вул. Італійська, 19. Крім того, пошкоджень зазнали два музеї: Музей західного та східного мистецтва і Філія Літературного музею (Будинок Сікара).
Основні пошкодження, здебільшого, обмежуються вибитими вікнами та зміщенням столярного заповнення. Зокрема, в будівлях Союзу архітекторів України та Банку «Порто-Франко» постраждали вітражі й автентичні елементи архітектури, що мали історичну цінність.
Філармонія (Нова Біржа) також зазнала серйозних пошкоджень: вибиті вікна головного входу, пошкодження вітражів і внутрішніх оздоблень.
Зазначено, що будівля Філармонії з 2023 року перебуває під захистом ЮНЕСКО згідно з міжнародними протоколами, що регулюють захист культурних цінностей під час збройних конфліктів.
Як відомо, ввечері, 31 січня, російська армія завдала удару по історичному середмістю Одеси. Станом на вечір було відомо про двох постраждалих.
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