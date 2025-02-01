Атака на історичний центр Одеси: 15 культурних пам’яток постраждали від вибухів

Фото: в Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов

Внаслідок ракетної атаки 31 січня на історичний центр Одеси пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в Telegram.

Вибухова хвиля завдала значної шкоди кільком історичним об’єктам, зокрема постраждали близько 15 пам’яток культурної спадщини. Серед них — дві пам’ятки національного значення: Філармонія (Нова Біржа) та Будинок Вучині на вул. Італійська, 19. Крім того, пошкоджень зазнали два музеї: Музей західного та східного мистецтва і Філія Літературного музею (Будинок Сікара).

В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов

Основні пошкодження, здебільшого, обмежуються вибитими вікнами та зміщенням столярного заповнення. Зокрема, в будівлях Союзу архітекторів України та Банку «Порто-Франко» постраждали вітражі й автентичні елементи архітектури, що мали історичну цінність.

Філармонія (Нова Біржа) також зазнала серйозних пошкоджень: вибиті вікна головного входу, пошкодження вітражів і внутрішніх оздоблень.

Зазначено, що будівля Філармонії з 2023 року перебуває під захистом ЮНЕСКО згідно з міжнародними протоколами, що регулюють захист культурних цінностей під час збройних конфліктів.

В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов

Як відомо, ввечері, 31 січня, російська армія завдала удару по історичному середмістю Одеси. Станом на вечір було відомо про двох постраждалих.