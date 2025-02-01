  • субота

    1 лютого, 2025

  • 7.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 1 лютого , 2025 субота

  • Миколаїв • 7.7° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атака на історичний центр Одеси: 15 культурних пам’яток постраждали від вибухів

Фото: в Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій ТрухановФото: в Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов

Внаслідок ракетної атаки 31 січня на історичний центр Одеси пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини. 

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в Telegram.

Вибухова хвиля завдала значної шкоди кільком історичним об’єктам, зокрема постраждали близько 15 пам’яток культурної спадщини. Серед них — дві пам’ятки національного значення: Філармонія (Нова Біржа) та Будинок Вучині на вул. Італійська, 19. Крім того, пошкоджень зазнали два музеї: Музей західного та східного мистецтва і Філія Літературного музею (Будинок Сікара).

Фото: в Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій ТрухановВ Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов
Фото: в Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій ТрухановВ Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов

Основні пошкодження, здебільшого, обмежуються вибитими вікнами та зміщенням столярного заповнення. Зокрема, в будівлях Союзу архітекторів України та Банку «Порто-Франко» постраждали вітражі й автентичні елементи архітектури, що мали історичну цінність.

Філармонія (Нова Біржа) також зазнала серйозних пошкоджень: вибиті вікна головного входу, пошкодження вітражів і внутрішніх оздоблень.

Зазначено, що будівля Філармонії з 2023 року перебуває під захистом ЮНЕСКО згідно з міжнародними протоколами, що регулюють захист культурних цінностей під час збройних конфліктів.

В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій ТрухановВ Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов
В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій ТрухановВ Одесі внаслідок обстрілу пошкоджено 15 пам'яток. Фото: мер Одеси Геннадій Труханов

Як відомо, ввечері, 31 січня, російська армія завдала удару по історичному середмістю Одеси. Станом на вечір було відомо про двох постраждалих.

Останні новини про: Обстріл Одеси

Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджені будинки, лікарня та зерносховище, є постраждалий
Дронова атака на Одещину: поранено 4 людей, серед них лікар, який проводив операцію
Росія атакувала центр Одеси: пошкоджений готель
Реклама

Читайте також:

новини

За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Аліна Квітко
новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко
новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

Юлія Бойченко

Останні новини про: Обстріл Одеси

Росія атакувала центр Одеси: пошкоджений готель
Дронова атака на Одещину: поранено 4 людей, серед них лікар, який проводив операцію
Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджені будинки, лікарня та зерносховище, є постраждалий

Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» миколаївського лейтенанта Білоуса

За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Миколаївська станція переливання крові 1 і 2 лютого працюватиме на видачу компонентів крові

СУСПІЛЬСТВО

Головне сьогодні