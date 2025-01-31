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Росія атакувала центр Одеси: пошкоджений готель

В Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: ДумскаяВ Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Думская

Сьогодні ввечері, 31 січня, російська армія завдала удару по історичному середмістю Одеси. 

Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Обласна військова адміністрація зазначає, що о 19:23 в місті було чутно перший вибух. О 19:56 пролунали про ще одні вибухи.

Пізніше видання «Думська» повідомило, що від вибуху постраждав готель «Брістоль».

«Після першого вибуху біля елітного готелю «Брістоль» у центрі Одеси утворилася воронка. У магазині навпроти вибило скло», — пише видання.

Оновлено о 21:01

За інформацією міського голови Генадія Труханова, відомо про двох постраждалих. Їх доставляють у міські лікарні, де нададуть усю необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці атаки працюють відповідні служби. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом. 

Крім цього, тролейбуси №7 і №9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.

В Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Одеська ОВАВ Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Одеська ОВА
В Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Одеська ОВАВ Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Одеська ОВА
В Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Одеська ОВАВ Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Одеська ОВА
В Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Одеська ОВАВ Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Одеська ОВА
В Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: ДумскаяВ Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Думская
В Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: ДумскаяВ Одесі пошкоджений готель через російський обстріл. Фото: Думская

Нагадаємо, на Одещині через дронову атаку Чорноморська вночі 31 січня постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілу пошкоджені міська лікарня, приватний будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі.

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