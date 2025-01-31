Росія атакувала центр Одеси: пошкоджений готель
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- Даріна Мельничук
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20:40, 31 січня, 2025
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Сьогодні ввечері, 31 січня, російська армія завдала удару по історичному середмістю Одеси.
Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Обласна військова адміністрація зазначає, що о 19:23 в місті було чутно перший вибух. О 19:56 пролунали про ще одні вибухи.
Пізніше видання «Думська» повідомило, що від вибуху постраждав готель «Брістоль».
«Після першого вибуху біля елітного готелю «Брістоль» у центрі Одеси утворилася воронка. У магазині навпроти вибило скло», — пише видання.
Оновлено о 21:01
За інформацією міського голови Генадія Труханова, відомо про двох постраждалих. Їх доставляють у міські лікарні, де нададуть усю необхідну медичну допомогу.
Наразі на місці атаки працюють відповідні служби. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.
Крім цього, тролейбуси №7 і №9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.
Нагадаємо, на Одещині через дронову атаку Чорноморська вночі 31 січня постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілу пошкоджені міська лікарня, приватний будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі.
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