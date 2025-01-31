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Дронова атака на Одещину: поранено 4 людей, серед них лікар, який проводив операцію

Наслідки обстрілу Чорноморська, фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Чорноморська, фото: Одеська ОВА

На Одещині внаслідок дронової атаки Чорноморська вночі 31 січня постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілу пошкоджені міська лікарня, приватний будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Серед постраждалих є лікар-хірург, який під час російського обстрілу проводив операцію. Йому уламками скла поранило руку.

Інші поранені у стані середньої тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно, зазначили у Департаменті охорони здоровʼя Одеської обласної державної адміністрації.

«Також через ворожий удар є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках», — зазначив голова ОВА.

Наслідки обстрілу Чорноморська, фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Чорноморська, фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Чорноморська, фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Чорноморська, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що вночі 30 січня росіяни атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Постраждала інфраструктура та одна людина.

Також російські війська 28 січня атакували Одесу дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали чотири людини. Пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів.

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