Росіяни атакували Одещину дронами: пошкоджені будинки, лікарня та зерносховище, є постраждалий

Наслідки обстрілу Одещини 30 січня, фото: Одеська ОВА

Вночі 30 січня росіяни знову атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Постраждала інфраструктура та одна людина.

Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок російської атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад, легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня: у медзакладі вибиті вікна та зазнали пошкоджень фасад зі стелею.

Наслідки обстрілу Одещини 30 січня, фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу Одещини 30 січня, фото: Одеська ОВА

Слід зазначити, що ОВА стверджує, що інформації про постраждалих немає, водночас Ізмаїльська района військова адміністрація повідомила, що постраждала одна людина.

«У ніч на 30 січня 2025 року ворог здійснив чергову атаку безпілотними літальними апаратами на Ізмаїльський район. Ціллю стала припортова інфраструктура. В наслідок атаки були пошкоджені приватні домогосподарства. На жаль, постраждала одна особа», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Одещини 30 січня, фото: Одеська ОВА

Наслідки обстрілу Одещини 30 січня, фото: Одеська ОВА

Наслідки російського обстрілу Одещини 30 січня, фото: Ізмаїльська РВА

Наслідки російського обстрілу Одещини 30 січня, фото: Ізмаїльська РВА

Наслідки російського обстрілу Одещини 30 січня, фото: Ізмаїльська РВА

Наслідки російського обстрілу Одещини 30 січня, фото: Ізмаїльська РВА

Наслідки російського обстрілу Одещини 30 січня, фото: Ізмаїльська РВА

Нагадаємо, російські війська 28 січня атакували Одесу дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали чотири людини. Пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів.