Вночі російські війська завдали удару по Одещині: є руйнування припортової інфраструктури

Ілюстративне фото наслідків обстрілу Одеси 28 січня, фото: ДСНС Одещини

Вночі 29 січня російські війська ударними дронами завдали удару по припортовій інфраструктурі в Ізмаїльскому районі Одеської області.

Про це у Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок атаки є пошкодження будівель. Над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють всі відповідні служби», — повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо, російські війська 28 січня атакували Одесу дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали чотири людини. Пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів.