Італія виділить 45 мільйонів євро на реставрацію пам’яток архітектури в Одесі

Одеська філармонія. Фото: Думська

Італія виділить 45 мільйонів євро для реставрації пошкоджених архітектурних об’єктів Одеси. За ці кошти планується відремонтувати п’ять визначних пам’яток культури.

Про це повідомив голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга, пише «Укрінформ».

За його словами, до попереднього списку об’єктів увійшли: Одеська філармонія, музей Західного та Східного мистецтва, Літературний музей, художній музей та будівля національного значення за адресою Приморський бульвар, 6.

— У будинку на Приморській планують створити Центр управління об’єктом всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, — зазначив Іван Ліптуга.

Водночас, за його словами, список об’єктів ще не остаточний і потребує затвердження наглядовою радою, до якої входять представники українських та італійських органів влади.

Як відомо, в історичному центрі Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО, унаслідок ракетного удару за ніч, 23 липня, під час обстрілу росіян було пошкоджено 25 пам'яток архітектури.

Нагадаємо, що до історичного центру Одеси, який є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, планують включити майже всю центральну частину міста площею приблизно 600 га.

У 2022 році організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) затвердили заявку України на внесення Одеси до списку об'єктів Світової спадщини, оскільки місто знаходиться під загрозою російських обстрілів.