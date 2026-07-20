У червні обстріли Миколаївщини спричинили пожежі зі збитками на ₴1,5 млн

Збитки від пожеж через обстріли Миколаївщини у червні перевищили 1,5 млн грн. Архівне фото МикВісті

Понад 1,5 мільйона гривень оцінено як збитки від пожеж, спричинених обстрілами в Миколаївській області протягом червня 2026 року.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

За цей місяць фахівці екологічної інспекції виконали 33 розрахунки шкоди від загорянь, сукупна площа яких перевищила 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь охопив цивільні та державні споруди, а також транспортні й енергетичні об'єкти.

Унаслідок пожеж в атмосферу потрапило 378,7 тонни забруднюючих речовин. Левову частку цих викидів склав діоксид вуглецю, загальна маса якого сягнула 375,6 тонни.

Фахівці продовжують фіксувати ці показники за затвердженими методиками для офіційної реєстрації шкоди від воєнних дій.