 У Миколаєві підліток застряг пальцем у велосипеді: допомогли рятувальники

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Головна Новини Інциденти 23:20, 09 серпня, 2026

У Миколаєві підліток застряг пальцем у велосипеді: допомогли рятувальники

Рятувальникам довелося витягати палець підлітка з велосипедної рами. Фото: ДСНСРятувальникам довелося витягати палець підлітка з велосипедної рами. Фото: ДСНС

Сьогодні, 9 серпня, у Миколаєві підлітку знадобилася допомога рятувальників. У нього застряг палець між деталями велосипеда.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Рятувальники з'ясували, що у 14-річного хлопця застряг вказівний палець правої руки. Його застисло між елементами велосипедної рами.

Хлопець не міг самостійно звільнити руку, тому довелося звернутися до рятувальників. За допомогою спеціального інструменту співробітники ДСНС обережно деблокували палець дитини.

Раніше повідомлялося, що у селі Сичавка Одеського району рятувальники витягли з колодязя 38-річного чоловіка, який спустився туди, щоб урятувати кішку, і не зміг самостійно вибратися. Подія сталася пізно ввечері 3 серпня.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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