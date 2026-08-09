У Миколаєві підліток застряг пальцем у велосипеді: допомогли рятувальники
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Сьогодні, 9 серпня, у Миколаєві підлітку знадобилася допомога рятувальників. У нього застряг палець між деталями велосипеда.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Рятувальники з'ясували, що у 14-річного хлопця застряг вказівний палець правої руки. Його застисло між елементами велосипедної рами.
Хлопець не міг самостійно звільнити руку, тому довелося звернутися до рятувальників. За допомогою спеціального інструменту співробітники ДСНС обережно деблокували палець дитини.
Раніше повідомлялося, що у селі Сичавка Одеського району рятувальники витягли з колодязя 38-річного чоловіка, який спустився туди, щоб урятувати кішку, і не зміг самостійно вибратися. Подія сталася пізно ввечері 3 серпня.
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