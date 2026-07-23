Миколаїв опинився серед найдоступніших міст України для оренди житла

Миколаїв увійшов до переліку міст із найдоступнішою орендою житла в Україні. Попри зростання попиту на нерухомість у першому півріччі 2026 року, вартість оренди квартир у місті залишається однією з найнижчих у країні.

Про це свідчить аналітика OLX-нерухомість, пишуть «МикВісті».

Загалом, за перше півріччя 2026 року попит на купівлю та оренду житла зріс. Одночасно збільшилася кількість пропозицій, а в більшості регіонів країни підвищилися ціни на квартири й будинки.

Купівля житла на вторинному ринку: квартири та будинки

Продаж квартир загалом. Інфографіка: OLX-нерухомість

У першому півріччі 2026 року кількість оголошень про продаж квартир в Україні зросла на 4%, а середня кількість відгуків на одне оголошення — на 3%. Водночас медіанна вартість квартири збільшилася на 3% і сягнула 61 090 доларів.

За даними OLX, медіанна вартість однокімнатних квартир у Миколаєві за пів року збільшилася на 5% і становить 20 217 доларів. У той час найменшу ціну зафіксували у Херсоні — 13 253 доларів, що на 13% нижче, ніж у січні 2026 року.

Найвища медіанна вартість купівлі однокімнатної квартири залишається у Києві — 75 040 доларів (-3%), а також в Ужгороді (74 749 доларів, +6%) та Львові (73 805 доларів, +4%).

Медіанна вартість купівлі 1- та 2-кімнатної квартири. Інфографіка: OLX-нерухомість Медіанна вартість купівлі 1- та 2-кімнатної квартири. Інфографіка: OLX-нерухомість

Водночас медіанна вартість двокімнатних квартир у місті за цей період зменшилася на 5% і становить 30 914 доларів. Так само, на 5%, знизилася ціна в Херсоні (19 508 доларів). Найвища вартість купівлі такої квартири залишається у столиці та становить 119 200 доларів.

Інтерес українців до купівлі будинків також зріс:

кількість активних оголошень збільшилася на 15%;

середня кількість відгуків на одне оголошення зросла на 24%;

медіанна вартість будинків у доларах залишилася на рівні початку року та становить 78 494 доларів.

Продаж будинків загалом. Інфографіка: OLX-нерухомість

Згідно з опублікованою статистикою, медіанна вартість купівлі будинку в Миколаєві є однією з найнижчих в Україні та становить 34 486 доларів , що на 1% нижче, ніж на початку року.

Нижче тільки в Запоріжжі — 29 906 доларів (-3%) та в Чернігові — 24 948 доларів (-12%).

Водночас у Херсоні, який також залишається серед міст із найдоступнішими приватними будинками (37 008 доларів), медіанна вартість житла за перше півріччя зросла на 26% — це найбільший приріст серед обласних центрів України.

Натомість Одеса входить до міст із найдорожчими будинками: за шість місяців їхня медіанна вартість збільшилася на 4% і становить 172 696 доларів.

Медіанна вартість купівлі будинку. Інфографіка: OLX-нерухомість

Ринок довгострокової оренди у першому півріччі

Вартісь оренди 1-кімнатної квартири. Інфографіка: OLX-нерухомість

Кількість оголошень щодо оренди квартир скоротилася на 5%, однак середня кількість відгуків на одне оголошення збільшилася на 30%. Через це медіанна вартість оренди квартир за пів року зросла на 15%.

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Миколаєві становить 6 950 гривень на місяць , що на 16% вище , ніж у січні 2026 року.

У Херсоні ціна лишилася на рівні січня — 4 000 гривень. В Одесі ціна зросла на 26% і становить 12 000 гривень. Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород (22 133 гривень, +5%).

«На відміну від сегменту купівлі, попит та ціни на ринку довгострокової оренди у першому півріччі переважно зростали. Основними факторами є безпекова ситуація та частота обстрілів, що змушують людей шукати житло в більш безпечних регіонах», — прокоментувала Юлія Козар, бренд-менеджерка категорії OLX Нерухомість.

За шість місяців 2026 року кількість оголошень про оренду будинків зросла на 13%, а медіанна вартість — на 29%, до 45 000 гривень. Середня кількість відгуків на одне оголошення також збільшилася на 9%.

У Миколаєві медіанна вартість оренди будинку складає 10 000 гривень на місяць , що на 33% менше, ніж у січні поточного року. Це найбільше зниження серед усіх обласних центрів України.

Найнижчу вартість оренди приватних будинків зафіксували у Херсоні — 6 000 гривень (+50%), тоді як Одеса входить до трійки міст із найвищими цінами — 44 923 гривень (+6%).

Медіанна вартість оренди будинку. Інфографіка: OLX-нерухомість

Що чекає на ринок нерухомості до кінця 2026 року

За прогнозами аналітиків, у другій половині 2026 року ринок нерухомості України залишатиметься відносно стабільним. Суттєвих змін цін не очікується, однак вартість житла може поступово зростати під впливом інфляції та подорожчання будівництва. Темпи змін залежатимуть від регіону та типу нерухомості.

«Загалом у другій половині 2026 року стан ринку нерухомості визначатимуть безпекова ситуація, платоспроможність населення, курс гривні, собівартість будівництва та умови державних програм. За сприятливого розвитку подій додатковий попит може сформувати поступове повернення частини українців із-за кордону», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у травні 2026 року попит на квартири в новобудовах Миколаївської області за місяць зріс на 22%. За цим показником регіон увійшов до четвірки лідерів в Україні.