Міський голова Олександр Сєнкевич привітав миколаївців із Днем міста. Він наголосив, що Миколаїв неодноразово проходив через найважчі випробування, але завжди залишався містом сили та стійкості.

У своєму відео-зверненні мер подякував Збройним силам України, а також усім, хто працює, відбудовує та щодня робить Миколаїв кращим.

За його словами, попри всі труднощі, місто поступово змінюється і впевнено рухається вперед.

— Миколаїв — це не лише про минуле, це місто, яке впевнено крокує у майбутнє. Ми разом змінюємо його. Миколаїв — це ми з вами, — наголосив Олександр Сєнкевич.

