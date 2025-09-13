«А за що ви любите Миколаїв?» — мер Сєнкевич привітав миколаївців із Днем міста
- Ірина Олехнович
10:22, 13 вересня, 2025
Міський голова Олександр Сєнкевич привітав миколаївців із Днем міста. Він наголосив, що Миколаїв неодноразово проходив через найважчі випробування, але завжди залишався містом сили та стійкості.
У своєму відео-зверненні мер подякував Збройним силам України, а також усім, хто працює, відбудовує та щодня робить Миколаїв кращим.
За його словами, попри всі труднощі, місто поступово змінюється і впевнено рухається вперед.
— Миколаїв — це не лише про минуле, це місто, яке впевнено крокує у майбутнє. Ми разом змінюємо його. Миколаїв — це ми з вами, — наголосив Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у місті пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста «Незламні: нариси про життя миколаївців під час війни».
