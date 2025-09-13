Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    13 вересня, 2025

  • 21.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 21.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«А за що ви любите Миколаїв?» — мер Сєнкевич привітав миколаївців із Днем міста

Олександр Сєнкевич привітав миколаївців з Днем міста. Фото: скріншот відео з Telegram Олександра СєнкевичаОлександр Сєнкевич привітав миколаївців з Днем міста. Фото: скріншот відео з Telegram Олександра Сєнкевича

Міський голова Олександр Сєнкевич привітав миколаївців із Днем міста. Він наголосив, що Миколаїв неодноразово проходив через найважчі випробування, але завжди залишався містом сили та стійкості.

У своєму відео-зверненні мер подякував Збройним силам України, а також усім, хто працює, відбудовує та щодня робить Миколаїв кращим.

 За його словами, попри всі труднощі, місто поступово змінюється і впевнено рухається вперед.

— Миколаїв — це не лише про минуле, це місто, яке впевнено крокує у майбутнє. Ми разом змінюємо його. Миколаїв — це ми з вами, — наголосив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у місті пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста «Незламні: нариси про життя миколаївців під час війни».

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві з’явиться перший муніципальний сліп для спуску човнів і катерів
У Миколаєві на День міста проведуть виставку собак, яким шукають родини
Військовим та волонтерам вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста
Реклама

Читайте також:

новини

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

Ірина Олехнович
новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
новини

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Даріна Мельничук
новини

«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Військовим та волонтерам вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста
У Миколаєві на День міста проведуть виставку собак, яким шукають родини
У Миколаєві з’явиться перший муніципальний сліп для спуску човнів і катерів

Миколаїв, Бахмут, Вінниця, Ужгород і Дніпро святкують День міста. Що їх об’єднує і робить унікальними

Військовим та волонтерам вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста

13 годин тому

Армія РФ цілу добу атакувала Миколаївщину більше 20 FPV-дронами: що відомо

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay