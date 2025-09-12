«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

12 вересня в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася персональна фотовиставка Галини Сеннікової «Незламні: нариси про життя миколаївців під час війни». Захід приурочили до Дня міста.

На місці побувала кориспондентка «МикВісті».

Виставка об’єднала 42 фотороботи, які показують різностороннє життя міста Миколаєва під час війни: від акцій нагадування про зниклих безвісти захисників чи виставки прилаштувань безпритульних тварин — до буденної радості й тепла у простих моментах, упійманих об’єктивом.

— Мене надихає, що попри постійну загрозу життю, миколаївці не тільки працюють на оборону країни. Вони живуть звичним людським життям: народжують і учать дітей, рятують тварин, займаються творчістю, організовують і беруть участь в концертах, виставках, спортивних змаганнях. Мої земляки відважно борються за визволення рідної землі, волонтерять, надають допомогу військовим. І при цьому не розучилися радіти життю і усміхатися! Попри все! Саме це я вирішила показати у проєкті як НЕЗЛАМНІСТЬ. — написала у своєму зверненні для миколаївців мисткиня.

Під час свого виступу вона також подякувала Збройним силам України та всім, завдяки кому миколаївці мають можливість насолодитися мистецтвом навіть під час війни.

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті» «Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

Це вже друга персональна виставка фоторепортажних робіт Галини Сеннікової.

— З листопада 2023 року я почала брати участь в миколаївських виставках фотографій. Спочатку це були види рідного міста. Потім портрети миколаївців. І треба зізнатися, приваблюють більше фотопортрети. Із згодом мене все більше захоплювала фотографія, а головне – люди, які погоджувалися брати участь у фотопроєктах. Славиться наш край відомими художниками і скульпторами. Але талановитих людей із фотокамерою стає все більше. І це прекрасно! — поділилась вона.

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

Раніше Галина Сеннікова також неодноразово брала участь у конкурсах: у 2016 році стала лауреаткою Міжнародного конкурсу «Вітраж України», наступного року здобула нагороду в Міжнародному конкурсі в Миколаєві, а у 2023 році мала успіх на Всеукраїнській виставці-конкурсі «Мистецтво єднає Україну» в Києві.

Нині ж, як зізнається авторка, її старенький фотоапарат вже більше не працює, а основна професія дизайнера через війну «стала не на часі». Проте вона не здається, адже саме фотографія допомагає їй знаходити сили, розвиватися та надихати інших.

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті» «Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

Під час відкриття виставки Галину Сеннікову відзначили подякою від обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Після цього відвідувачі мали змогу поділитися своїми враженнями та дізнатися більше про історію кожної світлини.

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

Фотовиставка буде відкрита для всіх охочих до 12 жовтня у стінах Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Відвідати її можна в будні дні до 18:00, або вже завтра — у першій половині дня.

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка присвячена до Дня міста. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що до Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!».