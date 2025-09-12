«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста
- Ірина Олехнович
21:35, 12 вересня, 2025
12 вересня в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася персональна фотовиставка Галини Сеннікової «Незламні: нариси про життя миколаївців під час війни». Захід приурочили до Дня міста.
На місці побувала кориспондентка «МикВісті».
Виставка об’єднала 42 фотороботи, які показують різностороннє життя міста Миколаєва під час війни: від акцій нагадування про зниклих безвісти захисників чи виставки прилаштувань безпритульних тварин — до буденної радості й тепла у простих моментах, упійманих об’єктивом.
— Мене надихає, що попри постійну загрозу життю, миколаївці не тільки працюють на оборону країни. Вони живуть звичним людським життям: народжують і учать дітей, рятують тварин, займаються творчістю, організовують і беруть участь в концертах, виставках, спортивних змаганнях. Мої земляки відважно борються за визволення рідної землі, волонтерять, надають допомогу військовим. І при цьому не розучилися радіти життю і усміхатися! Попри все! Саме це я вирішила показати у проєкті як НЕЗЛАМНІСТЬ. — написала у своєму зверненні для миколаївців мисткиня.
Під час свого виступу вона також подякувала Збройним силам України та всім, завдяки кому миколаївці мають можливість насолодитися мистецтвом навіть під час війни.
Це вже друга персональна виставка фоторепортажних робіт Галини Сеннікової.
— З листопада 2023 року я почала брати участь в миколаївських виставках фотографій. Спочатку це були види рідного міста. Потім портрети миколаївців. І треба зізнатися, приваблюють більше фотопортрети. Із згодом мене все більше захоплювала фотографія, а головне – люди, які погоджувалися брати участь у фотопроєктах. Славиться наш край відомими художниками і скульпторами. Але талановитих людей із фотокамерою стає все більше. І це прекрасно! — поділилась вона.
Раніше Галина Сеннікова також неодноразово брала участь у конкурсах: у 2016 році стала лауреаткою Міжнародного конкурсу «Вітраж України», наступного року здобула нагороду в Міжнародному конкурсі в Миколаєві, а у 2023 році мала успіх на Всеукраїнській виставці-конкурсі «Мистецтво єднає Україну» в Києві.
Нині ж, як зізнається авторка, її старенький фотоапарат вже більше не працює, а основна професія дизайнера через війну «стала не на часі». Проте вона не здається, адже саме фотографія допомагає їй знаходити сили, розвиватися та надихати інших.
Під час відкриття виставки Галину Сеннікову відзначили подякою від обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Після цього відвідувачі мали змогу поділитися своїми враженнями та дізнатися більше про історію кожної світлини.
Фотовиставка буде відкрита для всіх охочих до 12 жовтня у стінах Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Відвідати її можна в будні дні до 18:00, або вже завтра — у першій половині дня.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що до Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!».
