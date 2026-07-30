 У Баштанському районі затримали 17-річного юнака за продаж психотропів через месенджер

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Головна Новини Інциденти 14:00, 30 липня, 2026

У Баштанському районі затримали 17-річного юнака за продаж психотропів через месенджер

Збут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіціїЗбут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіції

У Баштанському районі поліція затримала 17-річного місцевого жителя за підозрою в організації збуту психотропної речовини через месенджер.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили понад 102 грами речовини, схожої на психотроп, захованої в коробці з-під чаю, а також мобільні телефони й банківські картки.

Збут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіціїЗбут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіції
Збут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіціїЗбут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіції

За даними слідства, хлопець фасував закуплені психотропи та надсилав їх замовникам поштовими службами по Україні під вигаданими іменами.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення майже 500 тисяч гривень застави.

За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Збут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіціїЗбут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіції

Нагадаємо, що у Миколаєві затримали чоловіка та жінку за підозрою у збуті наркотиків з «рук в руки». Фігурантів відправили під арешт, їм загрожує 12 років увʼязнення.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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