У Баштанському районі затримали 17-річного юнака за продаж психотропів через месенджер
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Баштанському районі поліція затримала 17-річного місцевого жителя за підозрою в організації збуту психотропної речовини через месенджер.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили понад 102 грами речовини, схожої на психотроп, захованої в коробці з-під чаю, а також мобільні телефони й банківські картки.
За даними слідства, хлопець фасував закуплені психотропи та надсилав їх замовникам поштовими службами по Україні під вигаданими іменами.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення майже 500 тисяч гривень застави.
За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Миколаєві затримали чоловіка та жінку за підозрою у збуті наркотиків з «рук в руки». Фігурантів відправили під арешт, їм загрожує 12 років увʼязнення.
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