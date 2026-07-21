 На Миколаївщині через суд вимагають повернути 69 га землі, які школи віддали в оренду аграріям

  • вівторок

    21 липня, 2026

  • 22°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 липня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 22° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 14:13, 21 липня, 2026

На Миколаївщині через суд вимагають повернути 69 га землі, які школи віддали в оренду аграріям

Прокуратура вимагає повернути 69 га землі для освіти. Ілюстративне фото istockphotoПрокуратура вимагає повернути 69 га землі для освіти. Ілюстративне фото istockphoto

Баштанська окружна прокуратура вимагає через суд повернути для освітніх цілей понад 69 гектарів землі комунальної власності на території Казанківської громади.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження у справах щодо визнання недійсними двох договорів про спільний обробіток ділянок площею 35,68 та 33,47 гектара.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За даними слідства, земельні ділянки були надані у постійне користування двом місцевим закладам освіти для навчальної та дослідницької діяльності.

Однак директори шкіл уклали з агропідприємствами угоди про спільну діяльність, які, за оцінкою прокурорів, фактично приховували оренду землі.

Навчальні заклади не мали законних повноважень передавати ділянки в оренду, що призвело до зміни їхнього цільового призначення та використання в комерційних цілях.

Нагадаємо, що власник одного з торговельних центрів у Миколаєві тривалий час не сплачував оренду за земельну ділянку комунальної власності, через що міський бюджет недоотримав 4,4 мільйона гривень.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині виявили браконьєра зі збитками понад ₴32 тис.
На Миколаївщині від початку року на водоймах загинули 12 людей
Через вибухонебезпечні предмети на Миколаївщині від початку війни загинули 34 людини
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївці знову скаржаться на гучність сирен: просять замінити радянські «ревуни» на сучасні системи оповіщення

Альона Коханчук
новини
«Миколаївпастранс» хоче купити модульні роздягальні, душові та диспетчерську за понад ₴9,3 млн

Аліса Мелікадамян
новини
Миколаївці поділилися спогадами про залишки мечеті у місті: архівні фото

Юлія Лук’яненко
новини
Миколаївці відзначили Всесвітній день друзів благодійним фестивалем Cross Fest

Світлана Іванченко
новини
Міськрада Миколаєва повторно розгляне питання землі під модульні будинки: ділянку зменшили у 10 разів

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Через вибухонебезпечні предмети на Миколаївщині від початку війни загинули 34 людини
На Миколаївщині від початку року на водоймах загинули 12 людей
На Миколаївщині виявили браконьєра зі збитками понад ₴32 тис.

Директор станції переливання крові у Миколаєві заперечив продаж плазми приватній компанії

Як стан Південного Бугу на Хмельниччині впливає на воду, яку отримує Миколаїв

31 хвилина тому

Мешканці пошкодженого будинку на Миколаївщині 4 роки потрапляють до квартир через вікно

Юлія Бойченко

Головне сьогодні