На Миколаївщині через суд вимагають повернути 69 га землі, які школи віддали в оренду аграріям

Прокуратура вимагає повернути 69 га землі для освіти. Ілюстративне фото istockphoto

Баштанська окружна прокуратура вимагає через суд повернути для освітніх цілей понад 69 гектарів землі комунальної власності на території Казанківської громади.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження у справах щодо визнання недійсними двох договорів про спільний обробіток ділянок площею 35,68 та 33,47 гектара.

За даними слідства, земельні ділянки були надані у постійне користування двом місцевим закладам освіти для навчальної та дослідницької діяльності.

Однак директори шкіл уклали з агропідприємствами угоди про спільну діяльність, які, за оцінкою прокурорів, фактично приховували оренду землі.

Навчальні заклади не мали законних повноважень передавати ділянки в оренду, що призвело до зміни їхнього цільового призначення та використання в комерційних цілях.

Нагадаємо, що власник одного з торговельних центрів у Миколаєві тривалий час не сплачував оренду за земельну ділянку комунальної власності, через що міський бюджет недоотримав 4,4 мільйона гривень.