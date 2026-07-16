Власник торговельного центру в Миколаєві заборгував місту понад ₴4 млн за оренду землі

Суд зобов'язав власника торговельного центру в Миколаєві сплатити борг за землю. Згенеровано ШІ для ілюстрації

Власник одного з торговельних центрів у Миколаєві тривалий час не сплачував оренду за земельну ділянку комунальної власності, через що міський бюджет недоотримав 4,4 мільйона гривень.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Там зазначили, що через бездіяльність міської ради звернулися до суду з позовом про стягнення заборгованості.

Під час розгляду справи власник торговельного центру добровільно сплатив 450 тисяч гривень. Решту боргу Господарський суд Миколаївської області постановив стягнути примусово.

Після того, як рішення суду набере законної сили, його передадуть на примусове виконання.

Нагадаємо, що упродовж січня-червня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 561,6 мільйона гривень податку та орендної плати за землю. Це на 11,2%, або на 56,8 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.