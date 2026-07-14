 Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴560 млн плати за землю

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Головна Новини Економіка 17:22, 14 липня, 2026

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴560 млн плати за землю

Понад ₴560 млн плати за землю отримали місцеві бюджети Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВістіПонад ₴560 млн плати за землю отримали місцеві бюджети Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

Упродовж січня-червня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 561,6 мільйона гривень податку та орендної плати за землю.

За даними обласного управління Державної податкової служби, це на 11,2%, або на 56,8 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, суб’єкти господарювання — юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів 469,5 мільйона гривень, що на 11,4%, або на 48 мільйонів гривень більше, ніж у 2025 році.

Фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, перерахували понад 92,1 мільйона гривень. Це на 10,5%, або на 8,8 мільйона гривень, більше порівняно з відповідним періодом 2025 року.

Зазначається, що частка цих надходжень у структурі доходів місцевих бюджетів становить 9,2%.

Нагадаємо, що у Миколаєві суд зобов’язав міську раду розглянути питання про понад 117 гектарів земель і надати їм статус самозалісених. Йдеться про території з природним лісом, які, за законом, мають бути збережені.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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