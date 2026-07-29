У двох мікрорайонах Миколаєва 30 липня не буде світла: що відомо

Відключення світла у Миколаєві. Архівне фото: МикВісті

Завтра, 30 липня, орієнтовно з 8:00 до 20:00 у мікрорайонах Ліски та Намив у Миколаєві не буде світла.

Як повідомили в АТ «Миколаївобленерго», відключення пов’язані з плановими роботами, які проводять у межах підготовки електромереж до опалювального сезону.

Раніше повідомлялось, що Україна готується до складнішої зими через ризики нових атак на енергосистему.