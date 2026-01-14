У Миколаєві цьогоріч встановлять 15 когенераційних установок: «Будемо продавати цю електроенергію»

Когенераційна установка у Київській області. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

У Миколаєві цьогоріч встановлять 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 мегават.

Про це сказав міський голова Олександр Сєнкевич під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Їх встановлюватимуть у межах проєкту «RePower», який впроваджує Управління ООН з обслуговування проєктів — UNOPS, а фінансує Світовий банк, пояснив мер.

— Зараз тривають тендерні процедури і закупівля обладнання. Вже якесь обладнання прийшло. Встановлення планується на 2026 рік. Де воно буде встановлюватися — секрет, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він також додав, що після встановлення когенераційних установок Миколаїв зможе не лише забезпечувати електрикою власні об’єкти та критичну інфраструктуру, а й продавати надлишок у загальну енергетичну мережу через ринок електроенергії. Тобто не якомусь окремому підприємству чи компанії, а в загальну систему, де електроенергія купується та продається за ринковими правилами. Таким чином місто розраховує отримувати додаткові доходи.

— Але факт, що наша задача — створити цю генерацію, щоб забезпечити потреби міста, а також продавати цю електроенергію в мережу. Місто буде заробляти гроші, коли буде генерувати цю електроенергію для себе, споживачів, мережі, критичної інфраструктури. Тобто ми будемо продавати цю електроенергію не комусь конкретно, а в ринок електроенергії, — сказав Олександр Сєнкевич.

