Уряд передав громадам Миколаївщини 27 трансформаторів для підготовки до зими

Громади Миколаївської області отримали додаткове енергетичне обладнання для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, їм передали 27 трансформаторів та інше обладнання, закуплене за кошти гранту уряду Японії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, отримане обладнання використовуватимуть для підготовки енергетичної інфраструктури регіону до зимового періоду.

«Як показав досвід уже п'яти зим в умовах російського енергетичного терору, запас обладнання та спроможність швидкого відновлення — це стратегічна потреба», — зазначив прем'єр.

Сергій Корецький додав, що уряд і надалі шукатиме додаткові можливості для посилення енергетичної стійкості України, приділяючи особливу увагу прифронтовим регіонам.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення темпами виконання «планів стійкості», розроблених для підготовки країни до зимового періоду.