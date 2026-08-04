 Уряд передав громадам Миколаївщини 27 трансформаторів для підготовки до зими

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Головна Новини Самоврядування 12:15, 04 серпня, 2026

Уряд передав громадам Миколаївщини 27 трансформаторів для підготовки до зими

Громади Миколаївської області отримали додаткове енергетичне обладнання для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, їм передали 27 трансформаторів та інше обладнання, закуплене за кошти гранту уряду Японії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, отримане обладнання використовуватимуть для підготовки енергетичної інфраструктури регіону до зимового періоду.

«Як показав досвід уже п'яти зим в умовах російського енергетичного терору, запас обладнання та спроможність швидкого відновлення — це стратегічна потреба», — зазначив прем'єр.

Сергій Корецький додав, що уряд і надалі шукатиме додаткові можливості для посилення енергетичної стійкості України, приділяючи особливу увагу прифронтовим регіонам.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення темпами виконання «планів стійкості», розроблених для підготовки країни до зимового періоду.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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