Зеленський незадоволений перебігом підготовки України до зими
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення темпами виконання Планів стійкості, розроблених для підготовки країни до зимового періоду.
Про це він заявив під час спільного спілкування з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, повідомляє «Укрінформ».
Президент зазначив, що ознайомився з відсотком виконаних робіт і наголосив на необхідності прискорення підготовчих процесів.
За словами Зеленського, активізація цієї роботи є основним завданням для нового міністра інфраструктури.
Зазначимо, що Україна цієї зими або розпочне переговори з Росією, або зіткнеться з новою ескалацією бойових дій.
Останні новини про: Володимир Зеленський
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.