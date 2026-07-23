Зеленський незадоволений перебігом підготовки України до зими

Зеленський заявив про проблеми з виконанням Планів стійкості до зими. Архівне фото МикВісті

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення темпами виконання Планів стійкості, розроблених для підготовки країни до зимового періоду.

Про це він заявив під час спільного спілкування з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, повідомляє «Укрінформ».

Президент зазначив, що ознайомився з відсотком виконаних робіт і наголосив на необхідності прискорення підготовчих процесів.

За словами Зеленського, активізація цієї роботи є основним завданням для нового міністра інфраструктури.

Зазначимо, що Україна цієї зими або розпочне переговори з Росією, або зіткнеться з новою ескалацією бойових дій.