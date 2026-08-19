 На Вознесенщині через атаку дрона постраждала 46-річна жінка

  • середа

    19 серпня, 2026

  • 21.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2026 середа

  • Миколаїв • 21.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 21:49, 19 серпня, 2026

На Вознесенщині через атаку дрона постраждала 46-річна жінка

Обстріл Миколаївщини. Ілюстраційне фото: МикВістіОбстріл Миколаївщини. Ілюстраційне фото: МикВісті

Увечері 19 серпня російські війська атакували Вознесенський район Миколаївської області. Попередньо, ворог застосував безпілотник типу «Гербера».

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Внаслідок атаки постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. Стан постраждалої оцінюють як середньої тяжкості.

Також через атаку пошкоджено приватний будинок. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що протягом минулої доби армія РФ завдала декількох ударів по території Миколаївської області. Загиблих і поранених немає. Вдень росіяни атакували об'єкт промисловості в Миколаївському районі крилатою ракетою типу Х-22.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
Реклама
Читайте також:
новини
Житель поскаржився на витік стоків у Бузький лиман у Миколаєві — джерело не знайшли

Юлія Лук’яненко
новини
Після 10 років намагань землю під стадіоном у парку Перемоги таки передають у власність Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві двом Героям України посмертно хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин»

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині до школи підуть 88,5 тис. дітей — менше, ніж торік

Юлія Лук’яненко
новини
Через російські удари Миколаївщина не отримала близько 112 тисяч підручників для дев’ятикласників

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

СТАТТЯ

Суд визнав незаконним, як міськрада Миколаєва ділила посади в комісіях 5 років тому

Житель поскаржився на витік стоків у Бузький лиман у Миколаєві — джерело не знайшли

4 години тому

У Миколаєві двом Героям України посмертно хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин»

Альона Коханчук

Головне сьогодні