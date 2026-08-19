На Вознесенщині через атаку дрона постраждала 46-річна жінка

Обстріл Миколаївщини. Ілюстраційне фото: МикВісті

Увечері 19 серпня російські війська атакували Вознесенський район Миколаївської області. Попередньо, ворог застосував безпілотник типу «Гербера».

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Внаслідок атаки постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. Стан постраждалої оцінюють як середньої тяжкості.

Також через атаку пошкоджено приватний будинок. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що протягом минулої доби армія РФ завдала декількох ударів по території Миколаївської області. Загиблих і поранених немає. Вдень росіяни атакували об'єкт промисловості в Миколаївському районі крилатою ракетою типу Х-22.