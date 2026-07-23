 Зеленський про ситуацію взимку: Україну чекають переговори або нове загострення війни

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Головна Новини Політика 15:05, 23 липня, 2026

Зеленський про ситуацію взимку: Україну чекають переговори або нове загострення війни

Зеленський заявив про можливість переговорів із РФ. Архівне фото МикВістіЗеленський заявив про можливість переговорів із РФ. Архівне фото МикВісті

Україна цієї зими або розпочне переговори з Росією, або зіткнеться з новою ескалацією бойових дій.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном спілкування з медіа, передає УНІАН.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у оточенні російського керівництва сформувалися дві позиції щодо подальшого перебігу війни.

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Перша група виступає за припинення бойових дій через погіршення стану економіки країни. Друга наполягає на продовженні війни та розширенні заходів мобілізації.

Глава держави підкреслив, що основними пріоритетами для України залишаються утримання стійкості фронту та створення умов для виходу на переговорний процес.

Нагадаємо, раніше мер Кишинева Іон Чебан звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням особисто долучитися до вирішення ситуації з водопостачанням у Молдові. Водночас міністр навколишнього середовища Молдови Георге Хаждер розкритикував таку ініціативу.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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