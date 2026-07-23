 Мер Кишинева попросив Зеленського допомогти з водопостачанням Молдови

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Головна Новини Політика 13:22, 23 липня, 2026

Мер Кишинева попросив Зеленського допомогти з водопостачанням Молдови

Через ризик перебоїв із водою мер Кишинева звернувся до Зеленського. Фото: eurointegration.com.uaЧерез ризик перебоїв із водою мер Кишинева звернувся до Зеленського. Фото: eurointegration.com.ua

Мер Кишинева Іон Чебан звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням особисто долучитися до вирішення ситуації з водопостачанням у Молдові. Водночас міністр навколишнього середовища Молдови Георге Хаждер розкритикував таку ініціативу.

Про це повідомляє Newsmaker.

У відеозверненні Іон Чебан заявив, що направить лист президенту України від свого імені, а також від імені жителів Кишинева та центральної частини країни.

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— Я прошу про безпосередню та особисту участь у вирішенні ситуації з водопостачанням у Молдові. Я впевнений, що українська влада разом із громадянами не допустить, щоб мешканці Молдови залишилися без води, — сказав він.

Мер також заявив, що не довіряє керівництву Молдови і сумнівається, що воно зможе впоратися з можливою кризою.

У відповідь міністр з питань довкілля Георге Хаждер заявив, що міській владі варто зосередитися на модернізації застарілої інфраструктури водопостачання. За його словами, проблеми пов'язані насамперед зі старими трубами, водозабірною станцією та наслідками зміни клімату, а не з діями України.

Що передувало

Дністер є однією з найбільших транскордонних річок Європи та забезпечує питною водою жителів України й Молдови.

На початку червня Український гідрометеорологічний центр повідомив про значно нижчу за норму водність у басейні Дністра. Через це у липні під час засідання Комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер молдовська сторона попросила Україну тимчасово зберегти скид води на рівні 100 кубометрів за секунду до кінця місяця. Україна погодилася, а сторони домовилися на початку серпня провести позачергове засідання, щоб оцінити подальшу ситуацію.

Після цього міністр довкілля Молдови Георге Хаждер заявив, що через зниження рівня води Кишинів може зіткнутися з перебоями у водопостачанні. Він закликав мера столиці Іона Чебана повідомити про наявність резервних джерел води. У відповідь Іон Чебан назвав проблему «штучною» та звинуватив центральну владу у спробі «залишити Кишинів без води».

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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