 Зеленський провів першу зустріч із прем’єром Корецьким: говорили про підготовку до зими

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Головна Новини Політика 15:51, 17 липня, 2026

Зеленський провів першу зустріч із прем’єром Корецьким: говорили про підготовку до зими

Зеленський провів першу зустріч із прем’єром Корецьким. Фото: Володимир ЗеленськийЗеленський провів першу зустріч із прем’єром Корецьким. Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів першу робочу зустріч із новопризначеним прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Однією з головних тем стала підготовка України до опалювального сезону.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Володимира Зеленського, уряд уже провів своє перше засідання, а Сергій Корецький розпочав підготовку урядової програми, яку представлять суспільству та парламенту.

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«Підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними», — зазначив президент.

Також під час зустрічі обговорили призначення виконувачів обов’язків міністрів закордонних справ та оборони.

Окрему увагу приділили енергетичній сфері. Володимир Зеленський наголосив, що підготовка до опалювального сезону є критичним пріоритетом, особливо на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Президент повідомив, що цього дня Росія знову атакувала об’єкти «Нафтогазу», внаслідок чого є значні пошкодження.

«Обговорили з премʼєр-міністром, які кроки потрібні в таких умовах, і важливо, щоб, незважаючи на постійні російські атаки, ми реалізували все, про що домовлялись, для підготовки до зими», — заявив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що новий прем’єр має можливість сформувати команду, яка зможе посилити роботу центральних органів виконавчої влади.

Раніше повідомлялось, що з робочим візитом Миколаївську область відвідав перший міністр енергетики України Денис Шмигаль. Він перевірив підготовку енергетичної інфраструктури до наступного осінньо-зимового періоду. Він також заявив, що наступна зима для України буде жорсткішою.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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