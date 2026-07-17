Борги миколаївців за тепло перевищили ₴275 млн: «Миколаївоблтеплоенерго» погрожує судами

Комунальники лагодять комунікації. Архівне фото МикВісті

Станом на середину липня заборгованість споживачів перед ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за послуги теплопостачання сягнула 275,5 мільйона гривень. Із цієї суми майже 29 мільйонів гривень — нарахування лише за червень.

У «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали, що оплатити послуги за червень необхідно до кінця липня.

За інформацією підприємства, у червні суди ухвалили 222 рішення про стягнення заборгованості на загальну суму понад 2,86 мільйона гривень. Від початку року було винесено 903 судові рішення на суму понад 13,45 мільйона гривень.

Крім того, у червні через органи Державної виконавчої служби було примусово стягнуто майже три мільйони гривень, а з початку року — понад 13,23 мільйона гривень.

Нагадаємо, травні у 2026 року борг споживачів перед КП «Теплопостачання міста Одеси» перевищив 1,5 мільярда гривень.