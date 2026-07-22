У бюджеті Миколаєва не вистачає грошей на «Безпечне місто»: витрати розподілять на три роки

Миколаїв. Архівне фото «МикВісті»

Через нестачу коштів у бюджеті Миколаєва на «Безпечне місто» реалізацію програми продовжили до 2028 року, а фінансування вирішили розподілити на три роки.

Відповідний рішення про внесення змін до міської Програми цифрової трансформації на 2026–2028 роки підтримав виконавчий комітет міської ради сьогодні, 22 липня, пишуть «МикВісті».

— Наразі в нас немає повного об'єму коштів по фінансуванню нашого великого проєкту «Безпечне місто». Тому ми вимушені трохи розтягнути план фінансування на декілька років. Ці зміни пов'язані з тим, що суму, яка нам залишилася до остаточного виконання цього проєкту, розбиваємо на три роки. Ми наразі не можемо прогнозувати, яка сума коштів буде профінансована по кожному з років. Тому ми робимо запас, щоб навіть якщо нам буде доступна якась сума коштів, то ми її використаємо у тому обсязі, який проголосує міська рада, — повідомив керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков.

Згідно зі змінами до програми, загальний обсяг фінансування проєкту становить 98,05 мільйона гривень. Із них у 2026 році планують спрямувати 38,5 мільйона гривень, у 2027 році — 32 мільйони гривень, а у 2028 році — 27,5 мільйона гривень.

Водночас безпосередньо на будівництво системи відеоспостереження «Безпечне місто»передбачено 9,5 мільйонів гривень, зокрема:

2026 рік — 5,5 мільйонів гривень (планується побудувати 24 точки відеоспостереження);

2027 рік — 2 мільйона гривень (8 точок відеоспостереження);

2028 рік — 2 мільйона гривень (8 точок відеоспостереження).

Нагадаємо, що у Миколаєві за 5 років будівництва інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто» витратили 60,7 мільйона гривень. Станом на грудень 2025 року готовність проєкту становила 95%.

Також нагадаємо, що нещодавно місто придбало за 4,6 мільйона гривень програмне забезпечення, яке автоматично оброблятиме дані про рух транспорту, зафіксовані камерами.

За даними поліції, у 2024 році камери відеоспостереження «Безпечне місто Миколаїв» допомогли розкрити 94 злочини, а у 2025 році — вже 135.