Новорічні свята: головну ялинку Одеси відкриють 6 грудня
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- Світлана Іванченко
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15:13, 03 грудня, 2024
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Головну ялинку Одеси урочисто відкриють 6 грудня в День Святого Миколая.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Монтаж ялинки розпочався сьогодні, 3 грудня, на вулиці Дерибасівській. Висота ялинки складе 20 метрів, а її ширина — 9 метрів. Як завжди, верхівку ялинки прикрасить різдвяна зірка.
«Цього року ялинка також буде прикрашена стилізованими елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою», — повідомили у мерії.
Зазначається, що поруч планують розмістити кілька новорічних зон для відпочинку.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві хочуть затвердити 68 місць для торгівлі ялинками та новорічними прикрасами.
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