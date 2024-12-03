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Новорічні свята: головну ялинку Одеси відкриють 6 грудня

В Одесі монтують головну ялинки. Архівне фото: пресслужба Одеської міської радиВ Одесі монтують головну ялинки. Архівне фото: пресслужба Одеської міської ради

Головну ялинку Одеси урочисто відкриють 6 грудня в День Святого Миколая. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

В Одесі монтують головну ялинки. Фото: Суспільне ОдесаВ Одесі монтують головну ялинки. Фото: Суспільне Одеса
В Одесі монтують головну ялинки. Фото: пресслужба Одеської міської радиВ Одесі монтують головну ялинки. Фото: пресслужба Одеської міської ради

Монтаж ялинки розпочався сьогодні, 3 грудня, на вулиці Дерибасівській. Висота ялинки складе 20 метрів, а її ширина — 9 метрів. Як завжди, верхівку ялинки прикрасить різдвяна зірка.

«Цього року ялинка також буде прикрашена стилізованими елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою», — повідомили у мерії. 

Зазначається, що поруч планують розмістити кілька новорічних зон для відпочинку.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві хочуть затвердити 68 місць для торгівлі ялинками та новорічними прикрасами.

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