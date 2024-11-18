У Миколаєві хочуть затвердити 68 місць для торгівлі ялинками та новорічними прикрасами

Продаж ялинок у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Напередодні новорічних свят виконком Миколаївської міськради планує затвердити 68 місць для торгівлі ялинками та прикрасами у Миколаєві.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міськради, пишуть «МикВісті».

Згідно з документом, торгівля має розпочатися 11 грудня і триватиме до 31 грудня 2024 року. Найбільше місць для продажу ялинок планують облаштувати в Інгульському районі – 27, у Заводському районі пропонують 19 місць, у Центральному – 15, а в Корабельному – 7.

Перелік місць для торгівлі ялинками. Скриншот з проєкту рішення Перелік місць для торгівлі ялинками. Скриншот з проєкту рішення

Перелік місць для торгівлі ялинками. Скриншот з проєкту рішення Перелік місць для торгівлі ялинками. Скриншот з проєкту рішення

Для здійснення святкової торгівлі підприємці мають розміщувати свої точки лише в місцях, визначених у переліку. Перед початком роботи вони повинні укласти договори на вивезення відходів і прибирання прилеглої території. Також обов’язковою умовою є маркування ялинок пластиковими бирками зі штрих-кодами, що підтверджують їхнє легальне походження.

Контроль за санітарним станом торгових місць планують покласти на адміністрації районів. Поліція, у свою чергу, має стежити за тим, щоб торгівля велася виключно в санкціонованих місцях.

Нагадаємо, що минулого року у Миколаєві визначили 85 місць для торгівлі ялинками та прикрасами, які почали працювати з 18 грудня.

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