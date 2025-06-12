На Миколаївщині закрилася майже тисяча ФОПів, більше ніж відкрилось
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- Світлана Іванченко
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16:57, 12 червня, 2025
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У Миколаївській області з початку цього року кількість ліквідованих підприємців перевищила кількість новостворених. Так, за п’ять місяців свою діяльність припинили майже тисяча ФОПів, це більше, ніж взяли на облік.
Згідно даних обласної податкової, з січня по травень свою діяльність припинили 4052 суб’єкти господарювання, з них 3869 — ФОПів. За той же період зареєструвалися лише 3283 нових платники податків, з них 2879 — ФОПи.
Загалом, за даними аналітичної звітності ДПС, станом на 1 червня цього року на податковому обліку в області перебуває понад 104,1 тисячі платників податків. З них 51944 — юридичні особи, а 52182 — фізичні особи-підприємці.
Нагадаємо, що у першому кварталі цього року на Миколаївщині спостерігалась аналогічна тенденція, закривали більше ФОПів, ніж створювали.
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