На Миколаївщині закрилася майже тисяча ФОПів, більше ніж відкрилось

Бариста робить каву. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області з початку цього року кількість ліквідованих підприємців перевищила кількість новостворених. Так, за п’ять місяців свою діяльність припинили майже тисяча ФОПів, це більше, ніж взяли на облік.

Згідно даних обласної податкової, з січня по травень свою діяльність припинили 4052 суб’єкти господарювання, з них 3869 — ФОПів. За той же період зареєструвалися лише 3283 нових платники податків, з них 2879 — ФОПи.

Загалом, за даними аналітичної звітності ДПС, станом на 1 червня цього року на податковому обліку в області перебуває понад 104,1 тисячі платників податків. З них 51944 — юридичні особи, а 52182 — фізичні особи-підприємці.

Нагадаємо, що у першому кварталі цього року на Миколаївщині спостерігалась аналогічна тенденція, закривали більше ФОПів, ніж створювали.