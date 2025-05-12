На Миколаївщині у цьому році закрили більше ФОПів, ніж створили
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- Світлана Іванченко
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16:11, 12 травня, 2025
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У першому кварталі цього року на Миколаївщині припиняли підприємницьку діяльність частіше, ніж створювали нові підприємства. Зокрема, найбільше це стосується ФОПів.
Про це свідчать дані Головного управління ДПС у Миколаївській області. Так. з січня по квітень в області зареєстрували 2548 нових суб’єктів господарювання. Серед них — 330 юридичних осіб та 2218 фізичних осіб-підприємців.
Утім, за цей самий період припинили діяльність 3486 підприємців: 134 юридичні особи та 3352 — ФОПи.
Станом на 1 травня в області на податковому обліку перебувають майже 104 тисячі платників податків: 51905 юридичних осіб та 52069 ФОПів. У Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровані понад 1,1 мільйони осіб, з яких 2591 внесені — до окремого реєстру ДРФО.
Раніше повідомлялось, що в Україні цьогоріч закрилось на 37 тисяч 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 тисяч 166 більше, ніж закрилось.
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