В Україні цьогоріч закрилося більше ФОПів, ніж відкрилося, — Опендатабот

В Україні цьогоріч закрилося більше ФОПів, ніж відкрилося. Фото: pixabay

В Україні цьогоріч закрилось на 37 тисяч 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 тисяч 166 більше, ніж закрилось.

Про це свідчать дані опубліковані Опендатабот.

За перші чотири місяці 2025 року зареєстрували 81 тисяча 928 нових підприємців, що на 9% менше, ніж в аналогічний період торік. Водночас закрилося 119 тисяч 895 ФОПів — це на 44% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Дані Опендатабот

Зазначається, що найпопулярнішими напрямками серед нових ФОПів стали роздрібна торгівля (20 763 підприємці), IT та програмування (7 129 підприємців) та оптова торгівля (6 216 підприємців). Найбільше нових ФОПів відкрили у Києві (11,6 тисячі), Дніпропетровській (7,8 тисячі) та Львівській (6,1 тисячі) областях.

Дані Опендатабот

Голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев пояснив, що зростання закриттів пов’язане із поверненням обов’язкової сплати ЄСВ з 1 січня для ФОП 1 та 2 групи. Оскільки ці підприємці не вели реальну діяльність, вони вирішили закритися, щоб не платити податки.

Дані Опендатабот

Економіст Олег Гетман зазначив, що зміни найбільше зачепили так званих «сплячих ФОПів», які не вели активну діяльність. Водночас для тих, хто працює, великого впливу немає.

Основними проблемами для підприємців залишаються спад споживчого попиту, нестача кваліфікованих працівників, труднощі з доступом до фінансування та ризики, пов’язані з війною.

Очікується, що до кінця 2025 року кількість відкритих і закритих ФОПів зрівняється. Це відрізнятиметься від попередніх років, коли нових підприємців було більше.

Раніше повідомлялося, що підприємці, які проходять військову службу, не зобов’язані припиняти свою діяльність, а реєстрація ФОП залишається чинною навіть у разі мобілізації.

Нагадаємо, що Миколаївщина втратила понад 400 ФОПів за перший квартал цього року, водночас кількість юридичних осіб в області зросла.