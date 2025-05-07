Мобілізація не скасовує реєстрацію ФОПів: у податковій роз'яснили права підприємців

Українські військові. Ілюстративне фото: Getty Images

Підприємці, які проходять військову службу, не зобов’язані припиняти свою діяльність, а реєстрація ФОП залишається чинною навіть у разі мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Зазначається, що закрити ФОП підприємець може виключно з власної ініціативи. Водночас мобілізовані підприємці та самозайняті мають право на призупинення податкових зобов’язань, а також на звільнення від їх нарахування та сплати.

У відомстві пояснили, щоб скористатися цим правом, необхідно подати заяву та підтверджуючі документи про проходження військової служби до податкової за місцем реєстрації або дистанційно — через Електронний кабінет платника.

Також у Миколаївській області працюють «гарячі лінії» для надання консультацій мобілізованим підприємцям, особам із незалежною професійною діяльністю, ветеранам та членам їхніх родин.

Податківці зазначили, що допоможуть правильно оформити документи, аби уникнути податкового боргу під час служби та скористатися доступною держпідтримкою.

Нагадаємо, що Миколаївщина втратила понад 400 ФОПів за перший квартал цього року, водночас кількість юридичних осіб в області зросла.