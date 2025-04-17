ФОПів меншає: Миколаївщина втратила понад 400 підприємців за три місяці

Бариста робить каву. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївщина втратила понад 400 ФОПів за перший квартал цього року, водночас кількість юридичних осіб в області зросла.

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області, пишуть «МикВісті».

Станом на 1 квітня в Миколаївській області зареєстровано 41885 фізичних осіб-підприємців — це на 442 менше, ніж було на початку року — 42327. Відповідно, область опинилася на 16-й сходинці серед регіонів України за кількістю ФОПів, що становить 2,5% від загальноукраїнського показника.

Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

Слід зазначити, що при зменшенні кількості підприємців в області спостерігається приріст у секторі юридичних осіб. За перший квартал їх кількість зросла до 52867, що на 177 більше, ніж на початку року. Регіон посідає восьме місце в Україні за кількістю зареєстрованих компаній — на них припадає 3,4% від загального показника по країні.

За статистикою, серед керівників юридичних осіб переважають чоловіки: 70,7% проти 29,3% жінок.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення на півдні України зменшилася кількість фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками. Найбільше скорочення зафіксоване в Миколаївській області — на 9%.

Раніше повідомлялось, що цьогоріч податкова служба перевірить 61 компанію в Миколаївській області. Це один із найнижчих показників по Україні. Для порівняння, у Києві перевірять у 11 разів більше компаній.

Крім того, в Україні 22521 ФОП закрився після підписання президентом Володимиром Зеленським закону про підвищення податків. З початку 2024 року в Миколаївській області зареєструвались 7 тисяч 105 фізичних осіб-підприємців, при цьому, 4 тисячі 865 підприємців припинили діяльність.