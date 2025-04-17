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ФОПів меншає: Миколаївщина втратила понад 400 підприємців за три місяці

Бариста робить каву. Архівне фото «МикВісті»Бариста робить каву. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївщина втратила понад 400 ФОПів за перший квартал цього року, водночас кількість юридичних осіб в області зросла.

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області, пишуть «МикВісті».

Станом на 1 квітня в Миколаївській області зареєстровано 41885 фізичних осіб-підприємців — це на 442 менше, ніж було на початку року — 42327. Відповідно, область опинилася на 16-й сходинці серед регіонів України за кількістю ФОПів, що становить 2,5% від загальноукраїнського показника.

Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській областіІнфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

Слід зазначити, що при зменшенні кількості підприємців в області спостерігається приріст у секторі юридичних осіб. За перший квартал їх кількість зросла до 52867, що на 177 більше, ніж на початку року. Регіон посідає восьме місце в Україні за кількістю зареєстрованих компаній — на них припадає 3,4% від загального показника по країні.

За статистикою, серед керівників юридичних осіб переважають чоловіки: 70,7% проти 29,3% жінок. 

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення на півдні України зменшилася кількість фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками. Найбільше скорочення зафіксоване в Миколаївській області — на 9%. 

Раніше повідомлялось, що цьогоріч податкова служба перевірить 61 компанію в Миколаївській області. Це один із найнижчих показників по Україні. Для порівняння, у Києві перевірять у 11 разів більше компаній.

Крім того, в Україні 22521 ФОП закрився після підписання президентом Володимиром Зеленським закону про підвищення податків. З початку 2024 року в Миколаївській області зареєструвались 7 тисяч 105 фізичних осіб-підприємців, при цьому, 4 тисячі 865 підприємців припинили діяльність.

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