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На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Кав’ярня, яку відкрила переселенка у Вознесенську. Архівне фото «МикВісті»Кав’ярня, яку відкрила переселенка у Вознесенську. Архівне фото «МикВісті»

За час повномасштабного вторгнення на півдні України зменшилася кількість фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками. Найбільше скорочення зафіксоване в Миколаївській області — на 9%, в Одеській — на 4%. Також негативна динаміка спостерігається у прифронтових та частково окупованих регіонах.

За даними Опендатабот, у деяких регіонах кількість підприємців, що створюють робочі місця, зросла. Зокрема на 26% у Рівненській та Хмельницькій областях; на 25% — у Чернівецькій області та на 24% — у Волинській та Житомирській областях.

Кількість ФОПів по Україні. Інфографіка: ОпендатаботКількість ФОПів по Україні. Інфографіка: Опендатабот

Відзначається, що найбільше таких підприємців зареєстровали в Дніпропетровській області — 24 тисячі (9% від загальної кількості). Київ та Львівщина розділили друге місце з показником 23 тисячі ФОПів.

В Україні діє майже 260 тисяч ФОПів, які сплачують єдиний податок. Їхня кількість за рік зросла на 9%, однак кількість найманих працівників скоротилася на 13%. Наразі в цих ФОПах працює 673 тисячі людей. 

Раніше повідомлялось, що цьогоріч податкова служба перевірить 61 компанію в Миколаївській області. Це один із найнижчих показників по Україні. Для порівняння, у Києві перевірять у 11 разів більше компаній.

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